MotoGp | Lin Jarvis mette le cose in chiaro | “il crollo Yamaha dovuto all’addio di

F1 e MotoGp oggi in tv - orari e programmazione TV8 : il palinsesto delle gare : oggi (domenica 4 agosto) sarà una giornata ricca di grandi emozioni per gli appassionati dei motori. Infatti vivremo lo spettacolo sia della Formula 1, che del motomondiale. Alle 14.00 prenderà il via il GP di Repubblica Ceca della MotoGP, mentre alle 15.10 scatterà il GP di Ungheria di F1. Due Gran Premi che si preannunciano spettacolari, con Marc Marquez da una parte e Max Verstappen dall’altra, pronti a confermare il risultato delle ...

MotoGp in tv - GP Repubblica Ceca 2019 : palinsesto Sky e TV8 warm-up e gare. Orari - streaming e programma : CLICCA QUI PER IL warm-up E LA GARA DEL GP Repubblica Ceca 2019 DI MotoGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Tutto è pronto a Brno per le tre gare del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 del Motomondiale. Sul circuito ceco, dopo il consueto warm-up della mattinata, sarà grande spettacolo nelle tre classi, per vedere chi andrà ad aggiudicarsi il primo appuntamento dopo le vacanze estive. Nella Moto3 dalle ore 11.00 il nostro Lorenzo Dalla Porta, leader ...

MotoGp - orario d’inizio qualifiche GP Repubblica Ceca : su che canale vederle in tv e streaming. Palinsesto Sky e TV8 : Oggi alle ore 14.10 le qualifiche della MotoGP del GP della Repubblica Ceca saranno il centro di gravità permanente. Sul tracciato di Brno, la classe regina è pronta a regalare spettacolo in vista di turni che si prevedono molto incerti. L’arrivo della pioggia, infatti, dovrebbe andare a scompaginare i piani delle squadre e costringere i piloti ad adattarsi a condizioni non semplici. A Marc Marquez spetta il ruolo di favorito, mentre ...

MotoGp in tv - GP Repubblica Ceca 2019 : palinsesto Sky e TV8 per FP3 e qualifiche. Orari - streaming e programma : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MotoGP ALLE 9.55 E 13.30 Siamo arrivati al sabato del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 del Motomondiale. Sullo splendido circuito di Brno, con i suoi lunghi rettilinei e le sue curve da percorrenza, oggi andranno a decidersi le griglie di partenza delle tre gare di domani. Chi, quindi, conquisterà la pole position sul tracciato ceco? Nella classe regina, dopo le canoniche FP3 e ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Passo in linea con i migliori - prove libere pazze” : Andrea Dovizioso si è reso protagonista di un buon venerdì di prove libere, ha stampato il miglior tempo nella sessione mattutina e poi nel pomeriggio ha chiuso in quarta posizione a un paio di decimi da Fabio Quartararo. Un risultato abbastanza positivo per il centauro della Ducati che va a caccia della vittoria a Brno per provare a tenere aperta la lotta per il titolo iridato, il GP di Repubblica Ceca è incominciato bene per il forlivese che ...

MotoGp - Marquez parte con il piede giusto : “buon feeling con la moto - ci siamo concentrati sul set-up” : Il pilota della Honda ha analizzato la prima giornata di libere a Brno, sottolineando la sua soddisfazione per il comportamento della sua Honda Secondo al mattino e secondo al pomeriggio, percorso netto a Brno per Marc Marquez, concentratosi maggiormente sui long run piuttosto che sul time-attack. AFP/LaPresse Il campione del mondo ha analizzato poi ai microfoni di Sky Sport motoGp i risultati ottenuti al termine della seconda sessione, ...

Raduno Suzuki 4x4 2019 : tra divertimento in off-road e adrenalina da MotoGp : Suzuki ha scelto la Riviera Adriatica e il suo entroterra per l’8° Raduno Suzuki 4x4 del 14 settembre. Chi partecipa può...

MotoGp – Lin Jarvis corregge il tiro : “licenziare Valentino Rossi - ritiro e pensione : io la penso così” : Lin Jarvis torna a commentare le dichiarazioni che tanto avevano fatto scalpore in merito al ritiro di Valentino Rossi e al futuro Yamaha: il direttore del team asiatico corregge il tiro e spiega la sua verità Nei giorni scorsi Lin Jarvis aveva rilasciato un’intervista nella quale parlava del futuro della Yamaha. Fra le varie risposto, alcune frasi su Valentino Rossi hanno fatto storcere il naso ai fan. Il direttore della Yamaha ...

MotoGp – Biaggi senza peli sulla lingua - Max non apprezza i rumors estivi : “credete sia facile? Ecco la verità” : Max Biaggi si sfoga sui social, l’ex centauro dalla parte dei piloti: il romano sincero in un lungo post su Facebook Inizia ufficialmente oggi, con la conferenza stampa piloti, la seconda metà della stagione 2019 di MotoGp. Dopo una lunga pausa estiva i campioni sono pronti a tornare a battagliare in pista e lo faranno a Brno, dove domenica si correrà il Gp della Repubblica Ceca. Durante le vacanze estive i piloti hanno trascorso ...

MotoGp - Lin Jarvis mette in guardia la Honda : “devono stare attenti - se Marquez si fa male o va via…” : Il managing director della Yamaha ha paragonato la propria linea di sviluppo con quella della Honda, mettendo in guardia l’HRC Strade differenti, così come i risultati. Yamaha e Honda seguono percorsi di sviluppo differenziati, con il team HRC che si concentra solo su Marquez cercando di metterlo nelle condizioni migliori per vincere e la Casa di Iwata che prova ad accontentare sia Rossi che Viñales. AFP/LaPresse Scelte che secondo ...

MotoGp - Lin Jarvis adesso corregge il tiro : il team manager Yamaha cambia idea sul ritiro di Valentino Rossi : Dopo le dichiarazioni circa il ritiro di Valentino Rossi, il team manager della Yamaha ha corretto leggermente il tiro Le critiche piovutegli addosso, hanno spinto Lin Jarvis a correggere il tiro dopo le dichiarazioni relative al ritiro di Valentino Rossi. Il team manager della Yamaha aveva sottolineato come la propria squadra fosse già pronta all’addio del Dottore, salvo adesso ritrattare. Alessandro La Rocca/LaPresse Questa la sua ...

MotoGp - Lin Jarvis sul ritiro di Valentino Rossi : “La MotoGp sarà pronta quando accadrà. Non ci sarà alcun conflitto su questa decisione” : Siamo nella pausa estiva del Mondiale di MotoGP. L’ultimo trionfo del Sachsenring (Germania) ha permesso a Marc Marquez di rafforzare la propria leadership in graduatoria e di portare a 58 le lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso. Un campionato che, pur essendo a metà del proprio percorso, sembra già essere segnato. La situazione, in questo senso, di Valentino Rossi non è delle migliori. Il “Dottore” fatica a trovarsi ...

MotoGp – Crutchlow senza peli sulla lingua : “Dovizioso è un buon amico - ma devo essere sincero! Ecco cosa penso” : Crutchlow sincero nei confronti di Andrea Dovizioso: le parole del britannico della LCR Honda sul collega della Ducati Ancora qualche settimana di pausa per i piloti della MotoGp, che torneranno in pista a Brno, per la gara della Repubblica Ceca, in programma il 4 agosto. Intanto, tra un tuffo a mare ed una vacanza in barca, i piloti continuano ad allenarsi e a pensare come migliorarsi in vista della seconda parte della stagione. La Ducati ...

MotoGp – Ci pensano le ombrelline a rendere ‘piacevole’ il weekend di gara di Valetnino Rossi : al Sachsenring la bellissima Barbara Amerigo [GALLERY] : La sensualissima Barbara Amerigo al fianco di Valentino Rossi al Sachsenring: un’ombrellina mozzafiato per il Dottore al Gp di Germania Ancora un weekend di gara non soddisfacente per Valentino Rossi: il Dottore, quantomeno oggi è riuscito a portare a termina la sua gara, chiudendola con un ottavo posto, dopo tre amarissimi zeri. L’ottavo posto di oggi al Gp di Germania sicuramente non soddisfa il nove volte campione del mondo ...