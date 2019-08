Mal di pancia e vomito | bimbo di 5 anni muore in un hotel di lusso a Magaluf | è giallo

Pancia gonfia - dalle cause ai rimedi : cosa mangiare e quando è sintomo di Malattie più gravi : La Pancia gonfia è in genere il sintomo di un accumulo di gas nello stomaco o nell’intestino: può essere associato a un dolore anche intenso e a causarlo possono essere alcuni cibi, bevande gassate, la cattiva abitudine di mangiare troppo in fretta, le gomme da masticare, il fumo, lo stress o l’ansia. Non è però da escludere che il gonfiore possa essere la conseguenza della presenza di una malattia che richiede cure specifiche. Le ...

L'autonomia regionale? Sparita Mal di pancia nella Lega al Nord : Niente da fare. L'autonomia regionale non verrà discussa nemmeno nel prossimo Consiglio dei ministri. Tutto rinviato a settembre. O in autunno. O a Natale. O, forse, mai più. E pensare che Matteo Salvini aveva promesso l'ok del governo prima entro il...

Bimbo di 3 anni arriva in ospedale con il Mal di pancia : dopo poche ore muore di diabete - aperta un’inchiesta : Un bambino di 3 anni è morto a Valli del Pasubio in provincia di Vicenza dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale. Per il piccolo è stata disposta l’autopsia e sulla vicenda, ancora da chiarire, indagano i carabinieri. Il piccolo nel pomeriggio di martedì ha iniziato ad accusare dei forti dolori alla pancia. I genitori lo hanno portato al pronto soccorso dove, dopo tutti gli accertamenti del caso, è stato dimesso dai medici. ...

Mal di testa - Mal di pancia - Male alle ossa e ai muscoli : un bambino su 5 soffre di dolore cronico : Mal di testa, crampi addominali, dolori muscolari o dolori alle ossa: un bimbo su 5 ha sofferto almeno una volta di dolore cronico, facendo stare in ansia i genitori e mettendo a rischio la frequenza scolastica. Gli studi in merito sui farmaci, però, non sono sufficienti ad affrontare il problema. A prendere in esame una forte carenza di evidenze scientifiche in quest’area è una revisione sistematica della Cochrane Library, di recente ...

I primi Mal di pancia nell’Europarlamento - Verdi delusi dal vertice nomine. Appello di Tusk : rientrate nella maggioranza : Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha rivolto oggi a Strasburgo un accorato e irrituale Appello ai capi di Stato e di governo dell'Ue e alla candidata da loro designata per la presidenza della prossima Commissione europea, Ursula von der Leyen, affinché facciano di tutto per far rientrare i Verdi nel gioco delle nomine istituzionali e nella coalizione di maggioranza che sosterrà il prossimo Esecutivo comunitario. Tusk ha espresso ...

Zingaretti e Guerini firmano la tregua - tra i Mal di pancia della minoranza (e senza un voto finale) : Nicola Zingaretti è riuscito nell’intento di ricompattare il Pd. Se non una pace vera e propria, quella siglata oggi in Direzione con le minoranze è quanto meno una tregua, volta a superare le polemiche sul caso Lotti e sulla composizione della nuova segreteria. Fiducia, collegialità, vocazione maggioritaria: sono dichiarazioni di principio e, come tali, andranno verificate sul campo, ma tanto basta per il momento per ...