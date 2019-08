L’Osservatorio Eco-Faunistico di Aprica accoglie due meravigliosi esemplari di orsi bruni

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Domenica 4 agosto sono finalmente arrivati all’dueprovenienti dalla Bulgaria, per essere ospitati presso l’area faunistica, a loro riservata, dell’Osservatorio Eco-Alpino. Si tratta di dueadulti dei Balcani, di 16 e 15 anni, sequestrati dal Governo bulgaro in quanto tenuti in condizioni non sufficienti a garantire il loro benessere. Dal trasferimento, con mezzo climatizzato, fino al loro arrivo è stato tutto predisposto perre glinel migliore dei modi, per garantire la loro incolumità e la loro serenità. Una volta giunti all’, glisono stati trasferiti in Palabione, dove si trova l’area faunistica sotto la costante supervisione di un’équipe di veterinari specializzati che li hanno seguiti fin dalla Bulgaria. Le ampie casse di trasporto, una alla volta, con meticolosità e precisione, sono state sollevate e collocate ...