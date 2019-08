De Santis | Salvini in spiaggia | noi rafforziamo anagrafe con assunzioni

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Oggi Matteo, tra un mojito e un daiquiri, vara a Sabaudia la prima tappa de ‘l’Estate Italiana Tour’, il nuovo agone politico agostano. Noi, nel nostro piccolo, insieme al Dipartimento Risorse Umane, proseguiamo il percorso finalizzato a rafforzare i servizi per i cittadini. Tra gli 816 neoassunti che hanno firmato nei giorni scorsi, almeno 76 persone saranno inviate a lavorare per le attivita’ dell’. Si aggiungeranno cosi’ alle 50 unita’ di personale gia’ dislocate tra gli uffici municipali negli scorsi mesi proprio per rafforzare i servizi anagrafici. Si tratta di una tra le diverse azioni di sistema che stiamo producendo per assicurare un’efficienza sempre maggiore. Abbiamo gia’ incrementato il numero delle postazioni di lavoro per il rilascio delle carte d’identita’ ...