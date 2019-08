Tuffi | Europei 2019 | trampolino sincro 3 metri misto | oro all’Ucraina L’Italia è quarta

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 6 agosto - Bertocchi-Verzotto quarti nel sincro misto. Batki e Jodoin Di Maria a caccia del podio nella piattaforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08: Qualche spruzzo per la tedesca Kurjo che totalizza 58.80 17.08: Qualche spruzzo di troppo in ingresso in acqua: arrivano 56 punti per lei 17.07: Non perfetta la scvcedese Ek in ingresso:52.20 per lei 17.06: Leggermente scarsa in entrata Noemi Batki che comunque totalizza 61.50, 15 in meno della prima della classe 17.05: Gran tuffo della ucraina Lyskun che va in testa: 76.80 17.04: ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 6 agosto - Bertocchi-Verzotto puntano il podio nel sincro misto. Alle 17.00 la finale di Batki e Jodoin Di Maria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14: Elena Bertocchi e Maicol Verzotto hanno conquistato la medaglia d’oro proprio a Kiev nel 2017. 15.10: Nove coppie al via. Cinque Tuffi in programma, due obbligatori e tre liberi. 15.00: Riprendiamo la nostra DIRETTA. Tra mezz’ora la finale del sincro misto di tre metri con la coppia azzurra formata da Elena Bertocchi e Maicol Verzotto. 10.26: Grazie per averci seguito e ...

Tuffi – Europei Kiev : Di Maria e Batki staccano il pass per la finale dalla piattaforma : Buona gara di Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria dalla piattaforma nella seconda giornata di gare agli Europei di Kiev Sono iniziati ieri gli Europei di Kiev di Tuffi: dopo il deludente flop ai Mondiali di Gwangju l’Italia va a caccia del riscatto con gli azzurri motivati a far bene. Nella seconda giornata di gare, allo Sport Center Liko, Sarah Jodoin Di Maria e Noemi Batki hanno staccato il pass per la finale dalla piattaforma ...

Tuffi - Europei 2019 : Sarah Jodoin Di Maria e Noemi Batki conquistano la finale dalla piattaforma : L’Italia porta due atlete nella finale della piattaforma femminile agli Europei di Tuffi a Kiev. La classifica, però, è inaspettata, perchè la migliore delle azzurre è Sarah Jodoin Di Maria, che ha chiuso la sua gara al quarto posto, precedendo anche la più esperta Noemi Batki, sesta in classifica e che dovrà certamente fare meglio nel pomeriggio (finale alle 17.00) per puntare ad una medaglia. Prima finale europea della carriera per la ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 6 agosto - Batki e Jodoin Di Maria in zona finale dopo tre rotazioni dalla piattaforma. Occhio al sincro misto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.43: 47.60 per la francese Naji che resta in fondo alla classifica con 110.50 9.42: Molto scarsa la rumena Pavel che si ferma a quota 33 per un totale di 125.80 9.41: Molto bene Noemi Batki!!! Brava nella verticale e in ingresso in acqua: 62.40 e risale la china con 159.30, è terza 9.40: L’irlandese McGing commette un errore in entrata in acqua (scarsa). 46.20 per lei per un totale di ...

LIVE Tuffi - Europei 2019 in DIRETTA : 6 agosto - Noemi Batki si gioca l’oro dalla piattaforma. Occhio al sincro misto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.46: Si parte con le qualificazioni della piattaforma 10 metri femminile che questa sera alle 17 vivrà la fase finale che assegna le medaglie: 19 atlete al via, due azzurre Sarah Jodoin Di Maria e Noemi Batki 8.43: Buongiorno agli appassionati di Tuffi. Seconda giornata di gare a Kiev per l’Europeo di nuoto e si entra nel vivo del programma con le gare individuali e di sincro. Si parte ...

Tuffi - Europei 2019 : la seconda giornata. L’Italia punta su Noemi Batki ed il sincro Bertocchi-Verzotto : Dopo l’antipasto del Team Event, gli Europei 2019 di Tuffi entrano nel vivo con una seconda giornata che assegna le medaglie della piattaforma femminile e del sincro misto dal trampolino. C’è grande attesa in casa Italia, perchè l’obiettivo della squadra azzurra è di sbloccare immediatamente lo zero dal medagliere. Sale sulla piattaforma, infatti, Noemi Batki, l’unica ad avere già in tasca il pass per le Olimpiadi di ...

Tuffi - Europei 2019 oggi (6 agosto) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata agli Europei di Tuffi a Kiev. Dopo il team event, oggi ci sono due finali: quella della piattaforma femminile e quella del sincro misto dal trampolino. Grande attesa in casa Italia per Noemi Batki e anche per la coppia Bertocchi/Verzotto. IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA (MARTEDI’ 6 agosto) 2^ giornata – martedì 6 agosto Ore 09.00 Piattaforma femminile – Preliminari Ore 15.30 Sincro misto trampolino ...

Tuffi - Europei 2019 : partito il nuovo corso azzurro. Servono tempo e fiducia : Dal Mondiale all‘Europeo, due settimane dopo o poco più. C’è un’Italia dei Tuffi che da una parte continua con lo stesso corso (presenti a Kiev gli stessi sette atleti già convocati per la Corea) e ce n’è un’altra che compie il suo esordio in una manifestazione internazionale. Da qui si riparte per un’onda lunga che dovrà portare a Tokyo 2020, ma anche (se non soprattutto, visto che di 16enni stiamo parlando ...

Tuffi - Europei 2019 : le dichiarazioni degli azzurri dopo il Team Event : L’Italia ha chiuso al settimo posto il Team Event, prima gara degli Europei di Tuffi in corso di svolgimento a Kiev. Una squadra azzurra giovanissima con ben tre esordienti nella nazionale maggiore (Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen, Maia Biginelli) ed uno (Riccardo Giovannini) alla seconda partecipazione dopo i Mondiali dello scorso mese. Una prestazione un po’ sottotono degli azzurri, che hanno probabilmente pagato un ...