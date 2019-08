Salvini: no ad "altri mesi di litigi"

"Non voglio regalare agli italianidi, polemiche, insulti. Sulla Tav si è perso anno, così come sulla riforma della Giustizia o sull'Autonomia. Sul taglio delle tasse il dibattito è infinito". Così il ministro dell'Interno e vicepremier,, a Radio24. "Se dovessi ritenere che non c'è più strada (...) bisogna prenderne atto", ha affermato. Il "Salario minimo proposto dal M5S? Prima viene il taglio delle tasse. Prima di ridistribuire bisogna crearla la ricchezza", ha aggiunto.(Di martedì 6 agosto 2019)