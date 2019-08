Il M5s alla fine regge alla prova del voto sul Sicurezza bis | solo 5 dissidenti 

Fonte : agi

(Di martedì 6 agosto 2019)5 'dissidenti'. Il Movimento 5 stelledelal Senato sul decretobis. Nessuna frattura, nessuno strappo eclatante., i pentastellati che si oppongono alle nuove maximulte alle Ong e all'arresto in flagranza di reato del capitano della nave sono 5: Mantero, Fattori, La Mura, Montevecchi, Ciampolillo (anche Bogo Deledda risulta assente, ma per motivi di salute). Ma i malpancisti scelgono la via più indolore: no un 'no' palese ed esplicitofiducia bensì la non partecipazione al. E sarà forse anche per tirare un sospiro di sollievo più che per la condivisione totale del provvedimento, dopo giorni di tensione e timori sulla tenuta, che - a differenza di quanto accaduto nella precedente votazioneCamera - i 5 stelle applaudono in Aula assieme agli ...

AndreaMarcucci : Domani tutti i senatori avranno l’opportunità di rimandare in vacanza al Papete Beach #Salvini. Il… - AndreaRomano9 : La farsa dei cosiddetti “dissidenti M5s” è tutta in questa tragicomica intervista ad #Airola: è “ribelle” ma “non v… - sonolucadini : Passiamo anche una legge in base alla quale giornalisti attori cantanti capitani e vips vari che dopo aver votato M… -