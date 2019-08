Il gameplay di Assassin' s Creed è stato utilizzato dal National Geographic Museum in una

Fonte : eurogamer

(Di martedì 6 agosto 2019) Ildi Washington, DC, ha reso ildi's: Origins parte di una mostra sull'antico Egitto.Molte persone hanno elogiato''s: Origins per le sue rappresentazioni realistiche dell'antico Egitto. L'enorme mappa includeva molti luoghi della vita reale e un contesto storico sull'epoca.'sha sempre mirato alla precisione storica, ma i titoli più recenti sono andati ben oltre, creando meticolose ricreazioni di antiche civiltà.Sembra che l'attenzione per i dettagli abbia ripagato il team sotto forma di convalida da parte del. Secondo un giornalista, la mostra presenta un grande schermo su cui viene proiettato ildi Origins per esemplificare la vita quotidiana durante il periodo in questione. Leggi altro...