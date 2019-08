Energia imprese e rider | i decreti varati “salvo intese” dal Cdm

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 6 agosto 2019) Via libera "salvo intese" all'ultimo decreto prima della pausa estiva, arrivato sul tavolo del Consiglio dei Ministri e messo a punto dai due ministeri guidati da Luigi Di Maio, Lavoro e Sviluppo economico. Un provvedimento che interviene sia sulle crisi aziendali, a partire da Whirlpool, sia per dare tutele "ai piu' sfruttati di tutti" e sia ancora sul settore lattiero caseario e il dl sulle assunzioni nella scuola, "salvo intese". L'approvazione "salvo intese", si apprende ancora, e' dovuta al fatto che inon possono andare in Gazzetta ufficiale domani. Ecco alcune delle misure in arrivo.10 MILIONI A NORMA SALVA-WHIRLPOOL: se per lo stabilimento di Taranto ancora non ci sono novita', e' pronta intanto l'annunciata norma per consentire di mantenere la sede di Napoli di Whirlpool. La misura e' disegnata proprio sulla multinazionale. Si prevede infatti che siano esentati dal ...