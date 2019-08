Cresce il malessere nel M5s per la Lega Salvini ci logora

Fonte : agi

(Di martedì 6 agosto 2019) "ci sta sfiancando, ci stando". Per tutta la giornata nei corridoi del Senato impegnato a discutere e a votare il decreto sicurezza bis, è un coro unanime all'interno del Movimento 5 stelle. Sotto traccio non si nasconde lo scontento. Il pressing del vicepremier dellasul decreto sicurezza bis è stato fortissimo, quello sulla Tav è sempre più asfissiante. Sul decreto sicurezza i vertici M5s sono riusciti a limitare in qualche modo il dissenso (sei non hanno votato), rispetto ai dieci malpancisti che inizialmente avevano minacciato di buttare giù il governo. "Chi esprimepiuttosto vada sul territorio a recuperare il consenso. Così si fa squadra", sottolinea un fedelissimo di Di Maio. Per i pentastellati c'è anche una terza 'via' all'orizzonte per sfuggire al tentativo delladire l'alleato. Un mega-rimpasto che cambi l'architettura del governo. ...

