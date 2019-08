Coni | Rufa Lega | ‘governo fa vincere sport e cittadini’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Roma, 6 ago. (AdnKronos) – “Oggi votiamo un atto di responsabilità, ancor prima che una legge. Al, anche per la brillante assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026, va tutta la nostra riconoscenza e la richiesta che continui, con la solita competenza, a mantenere relazioni di prestigio con la comunità internazionale; crediamo però sia giunto il tempo che lo Stato si riavvicini al mondo delloche è cultura, crescita, socializzazione”. Lo dice il senatore dellaGianfranco, membro della commissione Cultura a Palazzo Madama, a proposito dell’approvazione della legge desull’ordinamentoivo. “La praticaiva -aggiunge- non è solo il gesto, la corsa dietro ad un pallone o la nuotata in una piscina; parte dalla scuola, da una preparazione meticolosa che, con questa legge, verrà affidata a personale qualificato ...