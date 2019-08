Caldo | riscaldamento globale killer | in Cina quasi 28mila morti più l’anno

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Ilè un vero e proprio. Una ricerca ha rilevato che l’aumento della temperatura di +2,0°C al di sopra dei livelli preindustriali potrebbe portare ad almeno 27.900in più correlate al calore nelle città cinesi ogni anno, rispetto a un aumento della temperatura ‘solo’ di +1,5°C. E’ quanto emerge da uno studio della Chinese Academy of Science e della Nanjing University of Information Science and Technology () pubblicato su ‘Nature Communications’. Yanjun Wang, Buda Su, Tong Jiang e colleghi hanno stimato i tassi di mortalità legati al calore per 27 città della(con una popolazione totale di oltre 247 milioni di persone) osservando le conseguenze sia nel casi di un aumento di +1,5°C che di +2°C delle temperature globali. Gli scienziati hanno anche esaminato i tassi di mortalità legati al calore per cinque ...

