Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza a Panarea

Carnival Row - in streaming la nuova serie con Orlando Bloom e Cara Delevingne : L’attesa serie fantasy Carnival Row con Orlando Bloom e Cara Delevingne debutta su Amazon Prime in streming il 30 agosto 2019 in lingua originale, mentre per la versione doppiata bisognerà attendere il 22 novembre 2019. Il colosso delle vendite online ha reso noto anche il primo teaser del nuovo show ambiente un mondo vittoriano dove la magia è di casa a cui ha fatto seguito un ulteriore video che mostra maggiori dettagli della società ...

Carnival Row 2 ci sarà - Amazon promuove la serie con Orlando Bloom ancor prima del suo debutto : ancor prima del lancio, Amazon Prime ha confermato la produzione di Carnival Row 2. L'attesa serie, annunciata nel 2017, vede nel cast Orlando Bloom e Cara Delevingne protagonisti di un mondo fantasy ambientato in epoca Vittoriana, in cui creature mitologiche si mescolano con gli esseri umani. Il debutto di Carnival Row è previsto per il 30 agosto su Amazon Prime Video, mentre in Italia arriverà in versione doppiata il 22 novembre, pubblicata ...

Il Signore degli Anelli - Orlando Bloom racconta la profezia di Peter Jackson e non sarà nella serie : Orlando Bloom era agli incontri del TCA (Television Critics Association) Press Tour per parlare di Carnival Row di cui è protagonista e che arriverà su Amazon il prossimo 30 agosto. Ma inevitabilmente ha finito per parlare anche de Il Signore degli Anelli, attesa serie su cui la piattaforma di streaming sta investendo in modo significativo.L'attore ha svelato un curioso particolare su Peter Jackson, regista della trilogia, che vent'anni fa ...

Le crociate : trama - cast e curiosità del dramma storico di Ridley Scott con Orlando Bloom : Giovedì 25 luglio, su ReteQuattro, dalle 21.15 circa in poi, va in onda Le crociate – Kingdom of Heaven, opera risalente al 2005 firmata da Ridley Scott, lo stesso regista de Il gladiatore e di Blade Runner, il film che ha consacrato anche Rutger Hauer, il caratterista olandese scomparso il 24 luglio. Le crociate: trailer Le crociate: trama Balian è un maniscalco che ha perso la famiglia e che ha rischiato di perdere anche la fede. Le ...

Katy Perry e Orlando Bloom - nozze sempre più lontane : "Lavoriamo sulla nostra relazione" - : Novella Toloni La popstar statunitense e il divo di Hollywood non hanno alcuna fretta di unirsi in matrimonio e vogliono prendersi altro tempo per far crescere il loro rapporto (e non sbagliare per la seconda volta) Katy Perry e Orlando Bloom stanno vivendo la loro romantica storia d'amore nonostante i numerosi impegni di lavoro reciproci. Sia la Perry che Bloom sono, infatti, impegnati in diversi progetti che li stanno portando ...

Katy Perry gelosa di Jennifer Aniston per i messaggi con Orlando Bloom : Rimandate a data da destinarsi le nozze tra la cantante e il compagno Orlando Bloom: «Entrambi siamo già stati sposati, adesso è diverso. Dobbiamo lavorare ancora un po’ sulla nostra relazione». Lei che sa bene cosa vuol dire soffrire per amore… Katy Perry sarebbe gelosa di Jennifer Aniston. È quanto riportato dal sito The Digital Wise, che racconta come la cantante di Roar abbia trovato dei messaggi che l'ex Rachel Green di Friends ...

Il nuovo singolo di Katy Perry Harley in Hawaii è nato grazie ad Orlando Bloom : Non c'è un nuovo album all'orizzonte, ma un nuovo singolo di Katy Perry sì: la popstar appena tornata sul mercato col brano Never Really Over sta per lanciare un altro inedito, dal titolo Harleys in Hawaii. Lo ha confermato lei stessa, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni in seguito a foto trapelate dal set del video ufficiale, in un'intervista rilasciata allo Zach Sang Show. La popstar californiana, che era stata paparazzata in ...

Katy Perry e Orlando Bloom - il matrimonio entro la fine del 2019 : Sempre più vicini al matrimonio? Probabilmente sì. L’amore travolgente che c’è tra Katy Perry e Orlando Bloom non è certo una novità e l’attore ha fatto effettivamente ‘la proposta’ alla cantante lo scorso san Valentino, con tanto di testimonianze su Instagram (e non solo). Pare però che i due abbiano intenzione di sposarsi entro la fine del 2019 – come rivela la rivista People – e coronare così il loro ...

Carnival Row - il nuovo trailer della serie Amazon con Orlando Bloom ci mostra il suo mondo fantasy vittoriano : Lo sguardo corre tra le carrozze del treno mostrandoci il variegato universo che compone e anima Carnival Row serie molto attesa di Amazon Prime Video in arrivo dal 30 agosto sulla piattaforma in versione originale sottotitolata con quella doppiata attesa il 22 novembre. Una storia affascinante, intrigante ambientata in un mondo antico, che ricorda la Londra Vittoriana, ma popolato da strane creature costrette alla difficile convivenza con ...

Amazon svela data e nuovo trailer di Carnival Row - la serie con Orlando Bloom è in arrivo anche in Italia : Amazon Prime Video ha divulgato il nuovo trailer di Carnival Row, la serie fantasy con protagonisti Orlando Bloom (Pirates of the Caribbean) e Cara Delevingne (Suicide Squad). Il video svela anche la data d'uscita su Prime Video: dal 30 agosto in versione originale in più di 200 Paesi, mentre in lingua Italiana arriverà dal 22 Novembre 2019. Di seguito la trama ufficiale: La serie è ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono ...

Katy Perry e Orlando Bloom - matrimonio entro la fine dell’anno? : Katy Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesFiori d’arancio per Katy Perry e Orlando Bloom. O meglio, manca ancora l’ufficialità, ma sembra proprio che la cantante californiana e l’attore britannico convoleranno a ...

