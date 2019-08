Motociclista muore dopo incidente a Campo Imperatore : L'Aquila - Una Motociclista 45enne di Porto San Giorgio, è morto ieri dopo essere stato ricoverato presso il nosocomio aquilano di San Salvatore, a seguito di un incidente. L'Uomo stava percorrendo con la sua moto la piana di Campo Imperatore, quando nei pressi della Fossa di Paganica ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoristrada, ed è rimasto ferito gravemente, immediatamente soccorso è stato trasportato ...

Schianto contro un'auto : muore Motociclista di 24 anni : L'incidente è avvenuto a Plaino di Pagnacco, in provincia di Udine: la vittima è Francesco Tufano, residente a Martignacco...

Perde il controllo e va a sbattere : il guardrail gli taglia testa e braccio. Muore Motociclista di 43 anni : Uno schianto fatale e senza precedenti quello che si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17.00, lungo l’A30 Salerno – Caserta. Un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è andato ad infrangersi contro il guardrail ad una velocità mostruosa. Lo scenario che si è presentato davanti agli occhi di soccorritori e passanti è stato macabro e tremendo: la struttura di ferro si è trasformata in una sorta di ghigliottina. L’impatto, ...

Tragedia in Calabria - Motociclista si schianta contro un'auto e muore : Un drammatico incidente stradale si è verificato poche ore fa in Calabria e ha causato il decesso di un motociclista. L'uomo si sarebbe andato a scontrare contro un'autovettura mentre viaggiava a bordo della sua moto a Santa Maria del Cedro, nel cosentino. Sul luogo dell'incidente si sono recati i sanitari che hanno cercato di soccorrerlo e, tramite un elisoccorso l'hanno trasportato in ospedale, dove poco dopo è deceduto a causa delle gravi ...

Piacenza. Si schianta contro la ruota di un trattore - muore Motociclista : padre di una pattinatrice : Incidente mortale a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza, la vittima è un motociclista di 56 anni, Stefano Peveri. Era sposato e aveva tre figli: Valerio, Eleonora e Laura, giovane pattinatrice plurimedagliata anche a livello mondiale. Secondo quanto ricostruito, il centauro intorno alle 20 di ieri, 10 luglio, stava viaggiando sulla provinciale 10 verso Caorso quando all'altezza di una strada sterrata, via Granelli, si sarebbe trovato ...

Un gabbiano lo colpisce sul casco - muore un Motociclista : Giorgia Baroncini Dopo l'impatto con il volatile, il 47enne ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi del 118 Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato sull'asfalto. A causare l'incidente, e la morte del motociclista, è stato un gabbiano che ha colpito il 47enne sul casco. L'uomo, residente a Lusciano in provincia di Caserta, stava percorrendo la strada provinciale 335, ...

Un gabbiano lo colpisce in corsa - il Motociclista va a sbattere e muore a 47 anni : muore un motociclista 47 enne di Lusciano, in provincia di Caserta, per un incidente con un gabbiano. Nicola Nacchia ha perso il controllo della sua moto, mentre percorreva la strada provinciale 335, dopo che un volatile che lo ha colpito sul casco. Si è quindi schiantato sull’asfalto e a nulla sono serviti i soccorsi del 118. Ricostruisce l’accaduto Il Messaggero.Trasportato nell’ospedale Moscati di Aversa, non ...

Scontro tra scooter e cavallo : muore Motociclista a Tor di Valle : Roma – Incidente mortale a Roma poco dopo la mezzanotte in via Ostiense, all’altezza dell’incrocio con via del Trotto nella zona di Tor di Valle. A perdere la vita un motociclista del 1967 che viaggiava a bordo di uno scooter entrato in collisione con un cavallo. A dare l’allarme e’ stata una chiamata al 112 che avvertiva appunto della presenza di alcuni cavalli in strada. Al loro arrivo sul posto gli agenti della ...

Si scontra con un cavallo - Motociclista muore sulla via Ostiense : L'incidente poco dopo la mezzanotte all'altezza di Tor di Valle. Il centauro è morto sul colpo. Pochi minuti prima alcuni automobilisti avevano dato l'allarme segnalando la presenza di animali in strada

Scontro con un cavallo a Roma : muore un Motociclista : Lo Scontro con un cavallo è stato fatale: un motociclista è morto la scorsa notte a Roma. È accaduto sulla via Ostiense, in zona Tor di Valle, dove un tempo sorgeva un ippodromo. oggi abbandonato. Sul posto è arrivata polizia, i vigili urbani e i soccorritori del 118 intervenuti dopo la segnalazione della presenza di due cavalli in strada. Il caval...

Fulmine colpisce un Motociclista sul casco : va fuori strada e muore : Stava guidando in sella alla sua moto quando all’improvviso un Fulmine lo ha colpito sul casco, centrandolo in pieno. La scarica elettrica non gli è stata fatale però gli ha fatto perdere il controllo della moto, portandolo fuori strada. Così nello schianto è morto un motociclista 45enne: è successo in Florida domenica pomeriggio. La scena è avvenuta sotto gli occhi di un poliziotto che stava percorrendo la stessa autostrada. ...