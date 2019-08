Maltempo Abruzzo | Coldiretti | ortaggi distrutti dalle piogge nel Fucino

Maltempo Abruzzo : tromba marina ad Ortona a mare [FOTO LIVE] : Il Maltempo sta facendo sentire i suoi effetti sull’Italia in questo luglio finora irriconoscibile per le condizioni meteo estreme che ha prodotto. Se nella nostra vicina Corsica, il Maltempo ha già provocato un tornado e piogge torrenziali che hanno messo in ginocchio Bastia, in Italia si registra una tromba marina nella acque davanti ad Ortona a mare, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Non sarà enorme come quella che ha toccato terra in ...

Maltempo - in Abruzzo 'psicosi' grandine : materassi e coperte sulle auto : In Abruzzo è "psicosi da grandine". Dopo l'ultima ondata di Maltempo che ha messo a dura prova la regione, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo e, gli abitanti, stanno correndo ai ripari per proteggere, come possono, le proprie auto. In molti, si stanno "arrangiando" con materassi e coperte e la pagina Facebook L'abruzzese fuori sede, sta raccogliendo gli scatti più curiosi. Psicosi grandine Dopo i nubifragi e le violente ...

Allerta Meteo Abruzzo : Maltempo nel weekend - criticità “arancione” fino a domani : Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Abruzzo ha reso noto che fino alle 24 di domenica, 14 Luglio, l’Allerta Meteo arancione interesserà i Bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro per il possibile verificarsi di fenomeni temporaleschi. Sulle restanti zone della Regione, Bacini dell’Aterno e Marsica, prevista Allerta gialla per rischio idrogeologico per ...

Maltempo in Abruzzo - danni ingenti all’agricoltura per “grandinate di straordinaria intensità” : L’ondata di Maltempo che ha colpito l’Abruzzo dal 9 al 10 luglio ha causato danni ingenti anche al settore agricolo. Le grandinate di straordinaria intensità, i nubifragi che hanno danneggiato le produzioni, gli uliveti, i vigneti e i frutteti e allagato i campi, soffocando gli ortaggi, hanno di fatto messo in ginocchio il settore agricolo. La Regione, come annunciato dal presidente Marsilio, ha avviato la ricognizione dei danni ...

Maltempo - allerta arancione per Marche e Abruzzo : Maltempo, allerta arancione per Marche e Abruzzo È previsto un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con fenomeni temporaleschi localmente intensi in particolare sui settori adriatici. A rischio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia Parole chiave: ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità arancione per rischio idrogeologico nel weekend - torna l’incubo Maltempo estremo dei giorni scorsi : Dopo una brevissima pausa il maltempo torna a colpire l’Italia. Il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile lancia l’Allerta per domani e dopodomani: sicuramente arriverà la pioggia, ma non è escluso che possa verificarsi ancora l’Apocalisse di maltempo di due giorni fa. “Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate e raffiche di vento“. Questo l’avviso ...

Maltempo - la Protezione civile : "Allerta arancione per Marche e Abruzzo" : Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani sabato 13 luglio...

Maltempo : la Regione Abruzzo avvia la ricognizione dei danni : Il presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, rende noto che, alla luce dei gravi eventi meteorologici di mercoledì 10, caratterizzati da manifestazioni piovose e grandinate di eccezionali intensità, la Giunta regionale, riunita, questa mattina, a Pescara, in seduta straordinaria, ha deliberato la presa d’atto dell’eccezionalità degli eventi verificatisi sulla fascia costiera abruzzese. Considerando la ...

Previsioni meteo weekend/ Nuova ondata di Maltempo su Emilia - Marche e Abruzzo : Previsioni meteo weekend, un'altra ondata di violento maltempo starebbe per giungere sulla nostra penisola: ecco tutti i dettagli

Maltempo Abruzzo - grandine enorme - nubifragi e vento hanno distrutto colture - alberi - serre : “Il clima si sta tropicalizzando” : grandine, pioggia torrenziale e forti raffiche di vento hanno sferzato la costa adriatica, in particolare l’Abruzzo, con effetti devastanti sulla sua agricoltura. La Cia Chieti Pescara (Confederazione italiana agricoltori) sottolinea che i chicchi di grandine caduti, grandi come palline da tennis, hanno distrutto capannoni, serre, alberi da frutto, ortaggi e colture cerealicole, rendendo impossibile la raccolta. La Cia sta monitorando la ...

Maltempo e danni “scioccanti” in Abruzzo : “Alcune scuole in condizioni critiche - tetti scoperchiati e allagamenti” : “Le scuole di alcuni comuni colpiti dal Maltempo sono in una condizione molto critica a causa dei danni subiti dalla grandinata e dal nubifragio di ieri. Ci sono città e alcuni centri come per esempio Francavilla al Mare (Chieti) che hanno molte scuole con i tetti scoperchiati e con l’acqua che è entrata all’interno degli istituti scolastici“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ...

Maltempo Abruzzo : conta dei danni per la richiesta dello stato di emergenza : “Stiamo facendo la conta dei danni, ma data l’eccezionalità dell’evento abbiamo già preannunciato da ieri al Governo la richiesta dello stato di emergenza per calamità naturale e siamo certi che ci sia una risposta in tal senso. Con gli amministratori stiamo valutando i danni subiti dalle abitazioni private, ma anche dalle scuole e altri stabili pubblici e privati. Siamo certi che il Governo non avrà problemi a riconoscere la ...

Maltempo - violenta grandinata in Abruzzo : 18 feriti e auto distrutte : Maltempo, violenta grandinata in Abruzzo: 18 feriti e auto distrutte. Chicchi di grandine grandi come arance. Traffico in tilt e allerta meteo gialla

Maltempo - gravi danni in Abruzzo : Fonte foto: Luca SabloneMaltempo, gravi danni in Abruzzo 1Sezione: Cronache Tag: Maltempo grandine Luca Sablone Abruzzo colpito fortemente dal Maltempo: gravissimi danni a Pescara, dove si registrano disagi alla viabilità e diversi feriti al pronto soccorso. Colpite anche Francavilla al Mare, Chieti e Chieti ...