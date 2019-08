La sequenza della fuga della ragazza segregata e stuprata dall' ex fidanzato in queste

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Unadisperataa violenza del suo aguzzino, lanciandosi da un’auto in corsa:immagini mostrano come una 28enne, picchiata edal suo ex per tre giorni sia riuscita a scampare alla violenza dell’uomo, un 30enne di origini albanesi con precedenti. Accade a Foligno.La vittima, dunque, è riuscita a salvarsi lanciandosia vettura in corsa. Una volta in, la giovane donna è stata salvata da passanti e guardie giurate di un centro commerciale, che l’hanno difesa dal ritorno del suo aguzzino. Un vero e proprio incubo quello vissutoa giovane rapita dal suo ex. L’uomo, irregolare in Italia, ha a suo carico un ammonimento del questore di Perugia ed è ora stato rintracciato e arrestatoa polizia.

