Ipotesi infermiere di famiglia | parte l' iter del Ddl | cure a casa gratis

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Nasce il responsabile dellesanitarie, più semplicemente l'di. Questa la novità prevista da una proposta che è stata incardinata in Commissione Sanità in Senato. Si tratta di una nuova figura professionale che si aggiungerà a quelle già presenti oggi nel sistema sanitario nazionale alla voce "assistenza sanitaria pubblica". Insieme al medico died al pediatra, l'diimplementerà l'offerta dei servizi sanitari per gli Italiani. ...