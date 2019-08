Infortunio per Messi | salterà le amichevoli contro il Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 5 agosto 2019) Leosi infortuna in allenamento:le sfide con ilL’argentino, appena tornato dalle vacanze, si è dovuto fermare in allenamento per unal polpaccio destro. Sono ancora incerti i tempi di recupero, ma di certo il campione argentinola tournèe negli USA. La società lo ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social del club: “Leo, rientrato dopo le vacanze estive, ha interrotto l’allenamento a causa di un problema alla gamba destra. I test hanno mostrato una lesione di primo grado al soleo. In questo modo,rimarrà a Barcellona per riprendersi e non viaggerà per il tour degli Stati Uniti. Bisognerà attendere evoluzioni per capirne le future disponibilità”. POTREBBE INTERESSARTI: L'articoloperleilproviene da ForzAzzurri.net.

