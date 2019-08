Figlio di Salvini su moto d’acqua polizia | Gabrielli | “Verifiche su limitazioni del

"Mi preoccupa se c'è stata una limitazione al diritto di cronaca". Gabrielli sul Figlio di Salvini e la moto d'acqua : Nella vicenda dell’acqua scooter della Polizia su cui è salito il figlio del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, “c’è solo una cosa che mi interessa e che sto approfondendo: se c’è stata una limitazione al diritto di informazione e cronaca”. Lo ha detto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, a margine di un evento alla stazione di Milano Rogoredo. “La vicenda ...

Capo polizia Gabrielli : "Figlio Salvini su moto caso amplificato" : Pina Francone Franco Gabrielli commenta la vicenda del figlio del ministro a bordo del mezzo delle forze dell'ordine e la querelle con il giornalista di Repubblica: "Appurare se c'è stata limitazione del diritto di cronaca" Il Capo della polizia di Stato Franco Gabrielli etichetta come "amplificata" la vicenda del figlio di Matteo Salvini a bordo di una moto d'acqua delle forze dell’ordine a Milano Marittima. Ciò detto, il numero uno ...

Matteo Renzi - la lezione al Pd sul Figlio di Salvini sulla moto d'acqua : "Il ragazzino non c'entra nulla" : Le polemiche sulla vicenda del figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia non si sono arrestate. Ad aumentare le critiche il commento del videomaker di Repubblica, colui che aveva immortalato l'accadimento. Valerio Lo Muzio (questo il suo nome) ha male interpretato una frase p

Matteo Salvini contro il giornalista Lo Muzio che ha ripreso suo Figlio sulla moto d'acqua : Sta montando un'aspra polemica nei confronti del vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini, in quanto negli scorsi giorni suo figlio è stato ripreso mentre si trovava a bordo di una moto d'acqua della Polizia di Stato. L'autore dei frame, Valerio Lo Muzio, giornalista accreditato di Repubblica, si trovava sul posto e ha ripreso tutta la scena: le immagini sono state pubblicate dalla stessa testata giornalistica nazionale in esclusiva, ...

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia - il ministro al videomaker : “Vada a riprendere i bambini e i minorenni visto che le piace” : Duro botta e risposta tra Matteo Salvini e Valerio Lo Muzio, il videomaker e giornalista di Repubblica che pochi giorni fa ha ripreso il Figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della polizia. Il ministro ha replicato a più riprese con durezza al giornalista che stava tentando di porgli delle domande sul comportamento della sua scorta. Seccato, Salvini gli ha impedito di parlare e di concludere le domande: “Lei che è ...

Salvini litiga con il videomaker di Repubblica : "Attaccate me - non mio Figlio" : “Non parlo di figli e di minori che vanno tenuti fuori della polemica politica. Mi vergogno per chi coinvolge i bambini nella polemica politica. Attaccate me ma lasciate perdere i bambini”. Il ministro Matteo Salvini in conferenza stampa al Papeete Beach di Milano Marittima risponde così a Valerio Lo Muzio, il videomaker che per Repubblica ha ripreso il figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della ...

Salvini - quando il ministro diceva : “I nostri agenti non sono autisti di nessuno”. Il video diventa virale dopo il caso del Figlio sulla moto d’acqua : “Alcune scorte hanno un senso, alcune vanno rinforzate, altre scorte per personaggi che non corrono alcun rischio, possono essere tranquillamente eliminate per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro che non è quello di fare l’autista e il cameriere di nessuno“. È il 10 aprile 2019 e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta partecipando alle celebrazioni per la Festa della Polizia a Villa Borghese, a Roma. ...

Renzi : “Chiediamo dimissioni di Salvini non per il Figlio - ma per i 49 milioni - i russi e l’odio” : "Noi chiediamo le dimissioni di Salvini per questi motivi. Ma lasciamo stare suo figlio. Dimostriamo ai populisti che noi siamo civili, che noi non educhiamo all’odio, che noi semplicemente non siamo come loro": così Matteo Renzi commenta le polemiche che hanno investito il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo la pubblicazione del video in cui si vede suo figlio fare un giro sulla moto d'acqua della polizia a Milano Marittima.Continua a ...

Figlio di Salvini su moto d'acqua - Odg : "Dal Ministro ancora nessuna scusa per l'intimidazione al giornalista" : Salvini ha ammesso di aver commesso "un errore da papà", consentendo (o forse chiedendo) ai poliziotti di far fare un giro sulla moto d'acqua a suo Figlio 13enne. Il Ministro, però, non ha speso una parola in difesa del lavoro del videomaker di Repubblica al quale alcuni poliziotti - senza identificarsi, come avrebbero dovuto fare - hanno cercato di impedire di riprendere la scena.Il Presidente dell'Odg, Carlo Verna, ha sollevato proprio ...

Polemiche per il Figlio di Salvini su moto d’acqua della Polizia : Infuria la polemica per le immagini, mostrate in un video esclusivo di Repubblica.it, in cui si vede il figlio 16enne del ministro degli Interni, Matteo Salvini su una moto d'acqua della Polizia a Milano Marittima. Il tutto sotto gli occhi dello stesso vice premier. Episodio aggravato dal fatto che alcune persone, qualificatesi come agenti di Polizia, hanno cercato di bloccare il giornalista Valerio Lo Muzio, mentre filmava la scena. "È un mio ...

Figlio di Salvini sulla moto d'acqua - la Questura di Ravenna sentirà tutti gli agenti coinvolti : Partita l'indagine interna: a breve sarà ascoltato sia chi guidava il mezzo sia chi ha cercato di impedire al videomaker di Repubblica di fare le riprese