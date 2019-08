Domenico Modugno | la Rai celebra i 25 anni dalla sua scomparsa con una programmazione

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 5 agosto 2019)Sono ormai 25chenon c’è più e proprio domani la Rai, in occasione dell’versario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 1994, gli renderà omaggio con tante iniziative editoriali al fine di ricordarlo in tv, in radio e su RaiPlay. Cantante, attore, presentatore,ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo e per gli italiani resterà per sempre Mr Volare, il nomignolo affettuoso che gli è stato dato grazie al celebre verso di Nel blu dipinto di blu, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo 1958. La vita di Mimmo, vissuta spavaldamente tra il teatro, le grandi arene della canzone e la televisione che tanto amava, verrà quindi raccontata in diversi programmi. Gli appuntamenti in televisione Su Rai 1, nella giornata di martedì 6 agosto, verranno trasmessi una serie di tributi dedicati a Mimmo Nazionale durante Uno ...

RaiRadio2 : ?? Nel cielo passano le nuvole | Che vanno verso il mare | Sembrano fazzoletti bianchi | Che salutano il nostro amor… - cronachecampane : La #Rai omaggia il grande Domenico Modugno a 25 anni dalla sua scomparsa - rs5_Sciacca : DOMENICO MODUGNO - 'O CCAFè - rs5@rs5.it -