Casting di attori e attrici per un video musicale e di artisti per una rassegna teatrale

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Sono attualmente in corso deifinalizzati alla ricerca diper la realizzazione di unle cui riprese verranno poi effettuate a Roma. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di compagnie teatrali e di singoliper un importante concorso correlato allaIntransito, che si svolgerà presso il Teatro Akropolis di Genova con il supporto di varie istituzioni. UnPer la realizzazione di unda girare il prossimo 13 agosto a Roma, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di due, tra 18 e 25 anni, e due, tra 18 e 24 anni, di bella presenza e residenti a Roma o in zone limitrofe. Per candidarsi è necessario inoltrare la propria candidatura entro giovedì 8 agosto al seguente indirizzo di posta elettronica: danielebarbiero@ hotmail.it, inserendo nell'oggetto 'clip summer' e ...

FFuscoPress : #casting #provini SI CERCANO DANZATORI, CANTANTI, ATTORI PER RUOLI E ENSEMBLE L’audizione si svolgerà c/o il TEATR… - feedburnerit : #Casting #ballerini e cantanti/attori per 'Civico 7, il musical' - provinicasting : Casting attori e attrici per cortometraggio indipendente retribuito -