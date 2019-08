Alpinista ventenne muore sul Monte Bianco

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Valentina Dardari Il suo corpo è stato recuperato solo questa mattina. E’ precipitato per centinaia di metri. Nella stessa giornata altri due morti vittime della montagna Un giovanedi soli 20 anni è morto ieri sera, domenica 4 agosto, sul, a circa 4,600 metri di altitudine. La vittima, originaria di Como, era in compagnia di un amico. Proprio il suo compagno di cordata avrebbe chiamato i soccorsi. Il superstite avrebbe inoltre raccontato che l’amico si era slegato poco prima di cadere nel vuoto. Insieme avevano appena terminato una salita molto impegnativa, la Cresta del Brouillard. Il corpo delè stato recuperato questa mattina dal soccorso alpino e trasportato all’obitorio di Courmayeur per l’identificazione da parte dei parenti. L’altroera invece riuscito a raggiungere altri tre ascalatori, con i quali ha passato la notte. Tutti ...