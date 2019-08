USA | due stragi in poche ore | 7 morti a Dayton | 20 a El Paso

Due stragi in poche ore negli USA<br> Dayton : 7 morti - El Paso : 20 vittime : Una sparatoria è stata registrata a Dayton in Ohio. La polizia, secondo quanto riferiscono i media locali, è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni spari in un distretto di arti e divertimento della città americana. Il primo bilancio è di sette morti, ma sarebbero di più le persone colpite da uno o più sparatori. Uno dei presunti killer sarebbe rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia.Il Dayton Daily News riferisce di ...

USA - assalto spari e terrore a El Paso - in un supermercato Walmart Almeno ventidue morti : Molti bambini coinvolti nella strage in un sabato di shopping a El Paso. Almeno 22 vittime, fermato un 21enne. Trump: «Dio sia con voi»

Open Arms salva 123 migranti - altri due mini sbarchi a LampedUSA : Non si ferma il flusso di migranti nel Mediterraneo. Tra ieri pomeriggio e la notte scorsa la Open Arms ha soccorso 123 persone.

Carabiniere ucciso - dagli USA i padri dei due arrestati a Roma per difendere i figli : padri in soccorso dei figli per cercare di difenderli. Sono sbarcati dagli States l'italoamericano Fabrizio Natale e il californiano Ethan Elder. Sono i genitori rispettivamente di Christian Gabriel Natale Hjorth, 18 anni, e di Finnegan Lee Elder, 19 anni. I loro figli sono nel carcere Romano di Regina Coeli per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni. Dei due, Lee Elder ha confessato di avere inferto le coltellate, 11, con ...

Verso le presidenziali USA - Biden attaccato da tutti ma lui regge l’urto. Duello con Harris : tutti contro Joe Biden, al centro del ring ma costretto a difendersi da colpi che arrivano da tutte le parti, con qualche zampata da vecchio leone che lotta piu' per sopravvivere che per vincere. Il Duello principale e' con la senatrice Kamala Harris, che pero' non brilla come la prima volta e si scopre vulnerabile anche Verso altri rivali. Si puo' sintetizzare cosi' il nuovo round del secondo dibattito tv a Detroit tra altri dieci candidati dem ...

USA : Pyongyang ha lanciato due missili : 1.13 Gli Stati Uniti confermano il lancio di due proiettili da parte della Corea del Nord. I lanci non hanno posto nessuna minaccia agli Usa. Lo affermano fonti americane alla Cnn, sottolineando che la Casa Bianca è a conoscenza del lancio. Fonti sudcoreane avevano già divulgato la notizia di "diversi proiettili non identificati", sparato dalla Corea del Nord. Giovedì scorso Pyongyang aveva sparato due missili a corto raggio nel Mar del ...

Due camion si incendiano a Borgo Panigale - A14 chiUSA. Un autista muore carbonizzato : Uno scontro fra tre camion, due dei quali sono andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno...

Bologna - due camion a fuoco : chiUSA la A14. Incidente a pochi metri dall'incendio del 6 agosto : Uno scontro fra tre camion, due dei quali sono andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno...

Due camion a fuoco sulla A14 : un morto. Autostrada chiUSA in entrambi i sensi di marcia VIDEO : Uno scontro fra tre camion, due dei quali andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno scorso....

Due camion a fuoco sulla A14 : autostrada chiUSA in entrambi i sensi di marcia : Uno scontro fra tre camion, due dei quali andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno scorso....

La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per tre carabinieri e altre due persone accUSAte per l’omicidio di una ragazza nel 2001 : La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, in provincia di Frosinone, per suo figlio, sua moglie e per altri due carabinieri, tutti accusati di essere stati coinvolti nella

Un funzionario del consolato USA ha visitato i due americani arrestati : Un funzionario del consolato americano di Roma ha visitato a Regina Coeli Finnegan Elder e Gabriel Natale-Hjorth, i due giovani arrestati tre giorni fa per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Ai due il consolato sta fornendo assistenza, secondo quanto ha riferito l'ambasciata Usa.

"È improbabile che i due americani scontino la pena in USA" : È improbabile che, in caso di condanna di Finnegan Elder Lee e Gabriel Natale Hjorth per l'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega, gli Stati Uniti chiedano di far scontare la pena ai due giovani americani nel loro Paese. Ne è convinto Oliviero Diliberto, docente di diritto romano a La Sapienza e alla Zhongnan University of Economics and Law in Cina, nonché ministro della Giustizia all'epoca del trasferimento di Silvia Baraldini ...

Carabiniere ucciso - prefetto Serra : “Sarebbe fuori luogo da parte degli USA prendere posizione a favore dei due indagati” : “L’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega? Non vorrei che ci fosse da parte degli americani la stessa difesa che ebbe Amanda Knox. Sui giornali americani si dà molto spazio a quella maledetta foto del giovane bendato. Ma sarebbe fuori luogo da parte degli Stati Uniti prendere posizione a favore di questi due“. Sono le parole del prefetto Achille Serra, intervenuto ai microfoni di “Ma che parlate ...