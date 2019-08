Devil May Cry 5 arriverà su Xbox Game Pass ad agosto?

Capcom vende sempre di più : Devil May Cry 5 a 3 milioni di unità - Resident Evil 2 supera i 4 milioni : Capcom sta avendo una sorta di rinascita dal punto di vista commerciale. Sono infatti numerosi i successi che stanno registrando ottimi risultati, annoveriamo tra di essi Resident Evil 2, DEvil May Cry 5 e Monster Hunter: World che hanno portato moltissime entrate nella compagnia giapponese.Ebbene, se da un lato sappiamo già che Monster Hunter: World è il titolo più venduto di Capcom di tutti i tempi, con il raggiungimento della spaventosa cifra ...

Devil May Cry arriva su Nintendo Switch e si mostra nel trailer di lancio : I giocatori Nintendo Switch possono finalmente tuffarsi nelle avventure di Dante nel primo Devil May Cry che, da ieri 25 giugno, è finalmente disponibile per la console ibrida.Il gioco è stato annunciato in versione Switch da Capcom lo scorso mese. Per chi non lo sapesse, Devil May Cry è stato lanciato nel 2001 per PlayStation 2 ottenendo il successo di pubblico e critica. Fu l'avventura d'esordio per Dante e Trish mentre introduceva anche ...

Devil May Cry per Nintendo Switch arriverà in Occidente a partire dal 25 giugno attraverso l'eShop : La versione per Nintendo Switch dell'originale Devil May Cry verrà pubblicata tramite il Nintendo eShop il 25 giugno in Occidente ed il 27 giugno in Giappone ad un prezzo di 19,99 dollari. Secondo quanto riportato da Gematsu, il negozio online di Nintendo indica che il gioco supporterà le lingue inglese, giapponese, spagnolo, francese, tedesco, italiano e cinese.Pubblicato per la prima volta su PlayStation 2 nel 2001 e prodotto da Capcom, il ...