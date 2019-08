Antonella Fiordelisi contro Eleonora D' Alessandro | Delinquenti | eri complice di

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Francesca Galici Volano accuse pesanti da parte die Francesco Chiofalo nei confronti diD', attuale compagna di Alessio Bruno condannato per spaccio di droga A poche ore dalla replica diD'all'intervista di Francesco Chiofalo sul settimanale Di Più arriva la risposta die dello stesso Chiofalo. I due hanno deciso di replicare alle dure parole della fidanzata di Alessio Bruno sotto un post Instagram di Isa e Chia, un sito di gossip. Tramite i suoi social, la D'ha categoricamente smentito che Alessio Bruno in questo momento si trovi in carcere, come dichiarato da Chiofalo, e che lo stesso abbia mai cercato la famiglia per offrire il suo sostegno. A lanciare le accuse più pesantiD', fidanzata di Francesco Chiofalo: “Quanto mi fa pena ...

heartofblackice : RT @itsmwengo: Lenticchio e la sua nuova fidanzata Antonella Fiordelisi (ex tentatrice) parteciparanno a #TemptationIslandVip - cncosflicker : RT @itsmwengo: Lenticchio e la sua nuova fidanzata Antonella Fiordelisi (ex tentatrice) parteciparanno a #TemptationIslandVip - itsmwengo : Lenticchio e la sua nuova fidanzata Antonella Fiordelisi (ex tentatrice) parteciparanno a #TemptationIslandVip -