MotoGp – Screzi in pista tra Marquez e Rins a Brno | Alex non le manda a dire a Marc | “non

Fonte : sportfair

(Di sabato 3 agosto 2019)duro contro: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo gliincol connazionale della Honda Connon ci si annoia mai: lo spagnolo della Honda ha conquistato una stratosferica pole position oggi anonostante le condizioni complicate dell’asfalto in Repubblica Ceca, ma è stato anche loo cona rendere il sabato pomeriggio ceco ancora più bollente. AFP/LaPresse I due spagnoli hanno incrociato diverse volte le loro traiettorie per poi toccarsi, successivamenteè passato nuovamente davanti con una staccata aggressiva ed i due piloti si sono punzecchiati anche in pitlane.non le hate aal suo rivale: “sicuramente oraè un passo avanti rispetto a tutti gli altri. Ha messo la gomma slick ed è stato super veloce. Ma penso che non abbia rispetto per gli altri piloti. Guida a modo suo e va ...