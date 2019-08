Inter | Nainggolan lancia ancora frecciate | “starò sul c…o” | poi un messaggio al Cagliari

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) “Sono felice, certo. Torno in Sardegna per fare bene. Ho scelto il cuore, avevo tante offerte: voglio portare in alto la squadra nell’anno del centenario”. Sono le importanti dichiarazioni del centrocampista belga Radjavistato a Malpensa prima della partenza per, nelle prossime ore prevista la firma con il club rossoblu, “Cosa devo dire? Ho provato a fare parlare il campo, devono saperlo. Io cacciato? No, sono sereno e tranquillo. Ho altri due anni di contratto dopo questo, magari con l’l’esperienza non e’ finita, vediamo. Cos’e’ successo? Staro’ sul c…o, che ne so“, ha detto ridendo il centrocampista belga., Icardi non va più via: l’attaccantea Milano per motivi familiari, grana per i nerazzurri L'articolo: ...

TuttoMercatoWeb : ?? #Nainggolan: 'Contento di tornare a casa. Ho fatto una scelta un po' forzata, ma va bene così. Cercherò di fare b… - ManuBaio : #Nainggolan al @CagliariCalcio è fatta in prestito dall'@Inter. Domani primo allenamento a #Cagliari. Lunedi le vis… - capuanogio : #Nainggolan ha scelto il #Cagliari dove andrà in prestito con ingaggio pagato per 1,5 milioni dai sardi e 3 dall’… -