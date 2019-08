Inter | Conte vuole subito un attaccante | la dirigenza prova ad accelerare per Dzeko

Convocati Inter - gli uomini scelti da Conte per la partita di ICC contro il Tottenham : Con una breve nota sul proprio sito ufficiale, l’Inter comunica i Convocati di Antonio Conte per l’ultimo appuntamento in International Champions Cup contro il Tottenham. Attacco sempre ‘spuntato’. Di seguito il comunicato. “MILANO – Ultimo appuntamento della International Champions Cup 2019 per l’Inter di Antonio Conte, che domani sarà impegnata al Tottenham Hotspur Stadium per la sfida contro gli ...

Inter - Lautaro Martinez è tornato : “ho parlato molto con Conte - lui punto tutto sul lavoro” : L’attaccante dell’Inter ha parlato al ritorno dall’Argentina, soffermandosi su ciò che lo aspetta lavorando con Antonio Conte Lautaro Martinez è tornato a disposizione di Antonio Conte, esaurendo il periodo di riposo concesso dall’Inter dopo la Copa America. Il Toro si è presentato alla Pinetina, stringendo la mano al nuovo allenatore e salutando i suoi compagni, vecchi e nuovi. Spada/LaPresse Intervenuto poi ai ...

Inter - Lautaro Martinez svela : “oggi ho parlato con Conte…” : “Sono molto contento perche’ torno ad allenarmi. Noi siamo pronti a dare tutto il nostro meglio per gli obiettivi che ci siamo prefissati. Spero che questa stagione riusciremo a raggiungere obiettivi importanti”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, il calciatore si candida ad essere protagonista. “Ho approfittato di qualche giorno di vacanza per riposare e divertirmi. In ...

Inter - Lukaku sarebbe ancora un obiettivo : è la prima richiesta di Conte : L'Inter è ancora in piena corsa per Romelu Lukaku. L'attaccante belga è l'obiettivo numero uno del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che lo ha posto in cima alla lista dei rinforzi al momento della sua firma, ritenendolo fondamentale per i propri dettami tattici. Su di lui, però, sembra essersi acceso un vero e proprio duello di mercato con la Juventus, che ha messo sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. Proprio per questo motivo l'ex ...

Compleanno Antonio Conte - gli auguri di Juventus ed Inter [FOTO] : Antonio Conte festeggia oggi 50 anni. Una vita alla Juventus, da calciatore, mentre da allenatore è spettato a lui il compito di rilanciare i bianconeri nel post Calciopoli. Quest’estate, però, il passaggio alla rivale storica, l’Inter, non da tutti preso benissimo. Proprio Juventus ed Inter, però, hanno voluto fare gli auguri al tecnico pugliese attraverso i canali social. L’uomo del giorno – Antonio Conte: grinta, personalità ...

L’uomo del giorno – Antonio Conte : grinta - personalità e mentalità vincente. E il passaggio all’Inter… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Antonio Conte, ex calciatore ed attuale allenatore dell’Inter che compie 50 anni. Molto discusso proprio il suo approdo in nerazzurro quest’estate, dopo una vita alla Juventus, rivale storica, tra campo e panchina. Il grande passo in bianconero avviene nel 1991, dopo ben sette anni nella sua città, Lecce, in cui esordisce neanche 17enne ma ...

Inter - Nainggolan fuori rosa : il Ninja è sul mercato ma lui proverà a convincere Conte : L'acquisto più costoso della scorsa sessione estiva di calciomercato dell'Inter è stato Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma in un'affare complessivo da quaranta milioni di euro (Davide Santon e Nicolò Zaniolo nella trattativa) ma la sua stagione è stata al di sotto delle aspettative, condizionata da problemi di varia natura, sia fisici che di tipo comportamentale. Problemi che hanno portato la società nerazzurra a ...

Inter - Conte suona la carica : “Ci temeranno - daremo battaglia” : Antonio Conte, Intervistato ai microfoni di PPTV, tv cinese, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’inizio della nuova stagione e sugli obiettivi nerazzurri in vista del presente e del futuro. Conte è stato molto chiaro e ha così affermato: “La Juventus è strutturata e vince da anni, il Napoli è un’altra […] L'articolo Inter, Conte suona la carica: “Ci temeranno, daremo battaglia” ...

Inter - Conte non si nasconde : “dobbiamo riportare il club dove merita” : “Le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi. Abbiamo il dovere tutti di riportare l’Inter dove e’ giusto che stia e meriti”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte in un’Intervista a PPTV, la tv cinese di Suning, il tecnico nerazzurro fissa gli obiettivi. “In Italia c’e’ una squadra che ha costruito tanto come la Juventus, dietro ...

Inter - Conte lancia la sfida : “saremo noi la sorpresa - gli altri devono preoccuparsi di incontrarci” : L’allenatore nerazzurro ha tracciato un bilancio dell’inizio di stagione, soffermandosi poi sugli obiettivi da raggiungere L’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è iniziata positivamente, l’allenatore nerazzurro è soddisfatto di quanto visto nelle prime settimane di preparazione, compresa la tournée asiatica. AFP/LaPresse L’ex Chelsea non perde occasione per martellare i propri giocatori ...

Inter - non solo Barella e Sensi : Conte avrebbe chiesto Vidal per il centrocampo : L'Inter sta lavorando sul mercato per cercare di acContentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. La priorità va all'attacco visto che attualmente a sua disposizione c'è il solo Lautaro Martinez con Matteo Politano infortunato e Mauro Icardi fuori dal progetto. Ma non solo visto che l'ex allenatore del Chelsea vorrebbe completare il centrocampo con un colpo di spessore, un profilo di livello Internazionale che alzi il tasso tecnico ...

Inter - Skriniar si dimentica di Spalletti : “vi svelo cosa è cambiato con Conte” : La difesa dovrebbe essere il punto di forza dell’Inter e Skriniar un sicuro protagonista della prossima stagione. E’ già cambiato tanto dopo l’arrivo ai nerazzurri dell’allenatore Antonio Conte, Intervista a 360° a ‘La Gazzetta dello Sport’ del difensore, indicazioni dopo la gara contro la Juve: «Non sarebbe stato giusto perdere, avevamo avuto più occasioni del Psg per far gol. Ma soprattutto nel primo ...