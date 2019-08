Gossip | Mattia Briga bacia Jas | Emma Marrone a Los Angeles con Tiziano Ferro e Paradiso

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) Sono due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi ad aver catturato l'attenzione delcon gli incontri che hanno fatto in quest'inizio di agosto:, ad esempio, si è mostrata su Instagram in compagnia die Tommaso, e c'è già chi sogna una collaborazione., ex allievo della "Brown", è stato paparazzato al mare mentreva Jas, una delle due ragazze con le quali ha duettato nel singolo estivo "Baby". Nuovo amore famoso perIl cuore diè tornato a battere per una ragazza che ultimamente si è fatta vedere spesso al suo fianco: stiamo parlando di Jasmine Gigli, una delle componenti del duo Jas&Jay. Le due giovani, ricordiamo che hanno fatto parte del cast di Mezzogiorno in famiglia per tanto tempo e quest'estate hanno debuttato nel mondo della musica proprio accanto al rapper romano. L'ex allievo di ...

iris_versari : I funerali di Mattia Torre venerdì 26 luglio 2019 al Teatro Ambra Jovinelli di Roma -