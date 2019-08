Finite le riprese di Dracula | Mark Gatiss e Steven Moffat torneranno a lavoro su Sherlock

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 3 agosto 2019) Cala il sipario sulla serie TV. Il nuovo adattamento televisivo, sviluppato da, ha ufficialmente chiuso i battenti con la fine delle. Lo annuncia il duo di sceneggiatori sui social con un messaggio che la dice lunga sul clima sul set:Bene, questa è la conclusione didopo sette mesi straordinari. Non ci crederete ma quando ci siamo preparati a girare l'ultima scena, un pipistrello è entrato nello studio., nello stile di, sarà una miniserie composta da tre episodi della durata di 90 minuti, un format adottato già per. E ora che ledella serie basata sul romanzo di Bram Stoker si sono concluse, i fan sperano che i due sceneggiatori possano tornare alsu. La quinta stagione, annunciata ma non ancora in produzione, potrebbe però slittare almeno nel 2021 a causa degli impegni ...

