Usa | morta a 22 anni la nipote di Bob Kennedy | Saoirse uccisa da probabile overdose in

Usa - la nipote di Bob Kennedy morta per overdose nella villa di famiglia : aveva 22 anni : “I nostri cuori sono devastati per la perdita della nostra amata Saoirse, la sua vita era piena di speranza, promesse ed amore. Il mondo è un posto meno bello oggi”. La famiglia Kennedy annuncia così la scomparsa di Saoirse Kennedy Hill, 22enne nipote di Bob Kennedy, che è morta nella villa di famiglia a Hyannis Port, in Massachusetts, probabilmente a seguito di una overdose. A dare la notizia è il New York Times. La ragazza, scrive ...

Influencer scomparsa da giorni è stata ritrovata morta e chiUsa in una valigia : oggi avrebbe compiuto 25 anni : avrebbe compiuto i suoi tanto attesti 25 anni proprio oggi, e il programma era quello di festeggiare il compleanno ad Amsterdam, con il suo nuovo fidanzato. Ma dell’Influencer russa e blogger di bellezza, Ekaterina Karaglanova, della quale si erano perse le tracce da giorni, è stata ritrovata morta, in una valigia. A scoprire il cadavere sono stati i genitori che venerdì sono entrati con la polizia nel suo appartamento, allarmati dal fatto ...

Morta in piscina - tragedia forse caUsata da gioco tra bambini a chi restava sott’acqua più tempo : Un gioco tra bimbi potrebbe essere stata la causa dell’incidente avvenuto al bagno Texas di di Marina di Pietrasanta. Lo riporta Il Tirreno. Nel frattempo le immagini delle telecamere della piscina non sono state salvate: Procura apre indagine per distruzione di prove fondamentali.Continua a leggere

Un gioco mortale! Il marito Usa un uncino come sex toy ma perfora l’intestino alla moglie : Un gioco erotico finito nel peggiore dei modi. Ralph Jankus, 52 anni, della Germania, è stato è stato condannato ad una pena detentiva (sospesa) di 18 mesi per l’omicidio della moglie, Christel di 49 anni. Mentre facevano sesso ha usato un uncino come sex toy finendo per perforarle l’intestino. I due stavano avendo una sessione si 48 ore di boundage, ma quello che doveva essere un divertimento si è trasformato in tragedia. Jankus ha ammesso alla ...

RagUsa - morta 25enne investita da auto. Il conducente aveva assunto droghe : È morta a Scicli una 25enne investita da un’auto al termine del suo turno di lavoro. Alla guida della vettura che l’ha uccisa c’era un giovane, risultato positivo al test della droga. La vittima, Martina Aprile, lascia un figlio piccolo. È rimasto ferito nell’incidente anche il collega che era con lei, mentre un 16enne alla guida di uno scooter è morto questa mattina nello stesso paese del Ragusano schiantandosi contro un ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Usa - trovata morta nota attivista nera - 14 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Una nota attivista nera, tale Sadie Roberts-Joseph, è stato trovata senza vita nelle scorse ore, 14 luglio 2019,

Mistero a Creta - trovata morta la scienziata Usa scomparsa : è stata soffocata : Il corpo del 56enne biologa molecolare è stato trovato all'interno di un bunker creato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La polizia greca indaga per omicidio. I familiari offrono ricompensa di € 50.000 a chi possa dare informazioni sulla drammatica vicenda.Continua a leggere

Valentina Cortese è morta : caUsa morte e chi era l’attrice. La carriera : Valentina Cortese è morta: causa morte e chi era l’attrice. La carriera Nata l’1 gennaio 1923, è morta all’età di 96 anni l’attrice italiana Valentina Cortese. Sin dagli anni ’40 il suo è stato uno dei nomi più apprezzati sia del cinema che del teatro italiano. Grazie al suo talento, la sua fama ha superato negli i confini nazionali riuscendosi ad imporre all’attenzione di un pubblico ...

Ragazza trovata morta in casa : caUsa è overdose : Roma – Ancora un decesso per probabile overdose a Roma. Una Ragazza di 30 anni, e’ stata rinvenuta cadavere ieri sera poco dopo le 23, all’interno del suo appartamento in via Alessandro Solivetti, nella zona di Torrevecchia. A dare l’allarme sono stati i genitori della Ragazza non avendo piu’ sue notizie da almeno tre giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Montemario, della Compagnia ...

Usa - bambina di 18 mesi precipita da una nave da crociera : è morta poco dopo in ospedale : Una terribile tragedia si è verificata ieri, 7 luglio, a bordo della nave da crociera Freedom of the Seas, facente parte della flotta della Royal Caribbean. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale (in particolare da The Sun) una bambina di soli 18 mesi è precipitata - per cause ancora tutte da accertare - dall'undicesimo piano del gigante del mare che in quegli istanti era ormeggiato a San Juan di Porto Rico. La piccola ha fatto un ...

Neonata trovata morta nel tevere : un colpo alla testa la caUsa del decesso : Molto probabilmente la Neonata è stata gettata nel fiume tevere quando era ancora viva. Omicidio volontario su cui stanno indagando le Forze dell’Ordine dal momento del ritrovamento avvenuto sabato pomeriggio nel fiume capitolino. Secondo il medico legale la piccola era nata da massimo due giorni ed è stata colpita alla nuca prima di essere lasciata in balia delle acque, ancora in vita. Il luogo dell’omicidio è il Ponte Ponte di ...

“E’ morta soffocata mentre facevamo sesso orale”. Ma la verità è un altra : marito accUsato per omicidio : Prima ha detto che la moglie si era tagliata il piede con un bicchiere ed era caduta dalle scale. Poi che era soffocata a causa “di un intenso rapporto orale”. Robert Simpson-Scott, 44 anni, ha raccontato queste due versioni ai medici quando sue moglie, Sally Cavender, anche lei di 44 anni, è arrivata all’ospedale Addenbrookes di Cambridge, lo scorso 4 dicembre. La donna è morta poco dopo: secondo l’autopsia, aveva subito ...