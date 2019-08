Kristalina Georgieva è la candidata Ue a guidare il FMI

Fonte : blogo

(Di sabato 3 agosto 2019) Il Presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha annunciato questa sera che l'economica bulgaraè laufficiale dell'Unione Europea alla guida del Fondo Monetario Internazionale. Parabéns @Kpor ter sido escolhida como aeuropeia para comandar o @IMFNews.Face às crescentes tensões globais, é imperativo defender o FMI como símbolo do multilateralismo e da cooperação internacional— Mário Centeno (@mariofcenteno) August 2, 2019 Centeno ha scritto su Twitter:"Congratulazioni aper essere stata scelta comeeuropea per la guida del Fondo Monetario Internazionale"Nella giornata di oggi la bulgara, che ha alle spalle anni di esperienza alla BCE, era rimasta in lizza con il solo Jeroen Dijsselbloem, l'olandese ex Presidente dell'Eurogruppo (dal 2013 al 2018), mentre altre candidature, come quella della ...

