Geoff Dyer | il pronome io è come un canarino nella miniera

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 3 agosto 2019) Diceva Philip Roth, uno che di scrittura in prima persona se ne intendeva, che ilio era spesso il miglior modo per camuffarsi all'interno di un testo letterario, il miglior modo per "fare finta". Tra gli autori contemporanei uno dei più interessanti tra coloro che scrivono utilizzando la prima persona è, un vero fuoriclasse della scrittura letteraria meno facilmente definibile. Lo abbiamo incontrato a Torino e abbiamo parlato del suo modo di stare dalla parte del narratore che dice "io"."C'è qualcosa di mio - ha spiegatoad askanews - ma io sono il tipo di scrittore che non potrebbe mai assumere un assistente per le ricerche. Perché non ne ho bisogno: io sono il mio migliore assistente, nel senso che so ciò di cui ho bisognoscrittore. Credo che l'uso della prima persona sia un elemento dello sguardo,il, per fare esperienza ...

