Formula 1 – Terminate le FP2 a Budapest | la pioggia condiziona il lavoro in pista | Red

Formula 1 – Terminate le Fp1 del Gp d’Ungheria : Hamilton detta il passo - problemi per Bottas [TEMPI] : Lewis Hamilton davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp d’Ungheria, problemi per Bottas E’ iniziato un weekend appassionante, nel quale i motori la fanno da padrona. La pausa estiva della MotoGp è terminata ed i piloti sono pronti per battagliare nuovamente in pista, a Brno, mentre i campioni della Formula 1 sono tornati subito a bordo delle loro monoposto dopo il Gp di Germania, per sfidarsi sul circuito ...

Formula 1 – Terminate le FP1 del Gp di Germania : Ferrari davanti a tutti - Hamilton subito a ruota [TEMPI] : Vettel e Leclerc dettano il passo al termine della prima sessione di prove libere, precedendo Hamilton e Verstappen. Leggero fuori pista nel finale per Bottas subito davanti le due Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo fermando il crono sull’1:14.013 e precedendo il compagno di squadra Leclerc di due decimi. LaPresse Un ottimo inizio per il Cavallino, ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Silverstone : la Mercedes fa la voce grossa - Ferrari subito a ruota [TEMPI] : Il pilota finlandese precede di pochi centesimi il compagno di squadra Hamilton, migliorano le Ferrari che si piazzano alle spalle delle Frecce d’Argento La Mercedes domina la seconda sessione di prove libere del Gp di Silverstone, la scuderia campione del mondo piazza i suoi due piloti davanti a tutti, con Valtteri Bottas che precede Lewis Hamilton di soli 69 millesimi. Photo4/LaPresse Tempi importanti, a cui si avvicina il solo ...

Formula 1 – Terminate le FP1 a Silverstone : tutti in fila dietro Gasly - le Red Bull beffano Mercedes e Ferrari [TEMPI] : Il francese fa segnare il miglior tempo delle FP1 davanti a Bottas, dietro di loro Verstappen ed Hamilton. Non brillano le Ferrari Comincia nel segno della Red Bull il fine settimana di Silverstone, Pierre Gasly infatti fa segnare il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:27.173. Lapresse Prestazione consistente del francese, capace di mettere in fila tutti i propri avversari e far ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Austria : Hamilton mette tutti in riga - ma le Ferrari hanno un asso nella manica [TEMPI] : Il pilota della Mercedes chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Vettel e il compagno di squadra Bottas Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, il britannico ferma il crono sull’1:04.838 precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Terzo tempo per l’altra Mercedes di Valtteri ...

Formula 1 – Terminate le FP2 in Francia : Bottas sorprende Hamilton - le Ferrari pagano dazio [TEMPI] : Mercedes sempre davanti in Francia anche dopo le seconde libere, ma questa volta è Bottas a precedere Lewis Hamilton e le due Ferrari di Leclerc e Vettel Se Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di libere del Gp di Francia, Valtteri Bottas domina la seconda proprio davanti al compagno di squadra. Photo4/LaPresse Cambia l’ordine ma non la sostanza, è sempre la Mercedes a fare la voce grossa sul circuito di Le ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Francia : le Mercedes fanno la voce grossa - Verstappen si mette tra le Ferrari [TEMPI] : I due alfieri delle Frecce d’Argento si piazzano davanti a tutti al termine della prima sessione di libere, Leclerc subito dietro a tre decimi La Mercedes comincia alla grande il week-end di Le Castellet, dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Lewis Hamilton stacca il miglior tempo, fermando il crono sull’1:32.738 e precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas di 69 millesimi. Alle spalle ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 del Gp del Canada : Ferrari davanti a tutti a Montreal [TEMPI] : Ancora una doppietta Ferrari a Montreal: Vettel al comando al termine delle terze prove libere del Gp delCanada I piloti della Formula 1 sono tornati in pista, oggi, per la terza e ultima sessione di prove libere del Gp del Canada in vista delle qualifiche di questa sera. La Ferrari si conferma più veloce, dopo la doppietta di ieri nelle Fp2, e piazza Vettel e Leclerc rispettivamente in prima e seconda posizione: il tedesco del Cavallino ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 del Gp del Canada : [TEMPI] : Ancora una doppietta Ferrari a Montreal: Vettel al comando al termine delle terze prove libere del Gp delCanada I piloti della Formula 1 sono tornati in pista, oggi, per la terza e ultima sessione di prove libere del Gp del Canada in vista delle qualifiche di questa sera. La Ferrari si conferma più veloce, dopo la doppietta di ieri nelle Fp2, e piazza Vettel e Leclerc rispettivamente in prima e seconda posizione: il tedesco del Cavallino ...