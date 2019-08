Basket – Mike James vola in Russia | l’ex Olimpia Milano firma con il CSKA Mosca

Basket : Mike James vicinissimo al CSKA Mosca - per lui un contratto annuale : Appare ormai ben definito il trasferimento di Mike James al CSKA Mosca. Dopo la tormentata separazione con l’Olimpia Milano, resa inevitabile dalla dichiarazione di Ettore Messina per cui il giocatore non rientrava più nei piani tecnici del club, è ancora l’alta Eurolega quella che James sceglie per la propria carriera. Secondo quanto riportato dal giornalista greco Nikos Varlas, per approdare in terra russa il nativo di Portland ha ...

Basket : termina l’avventura di Mike James a Milano. Maccabi o la Cina le prossime destinazioni : Cala il sipario sull’avventura di Mike James all’Olimpia Milano. Il nuovo corso avviato dal tecnico Ettore Messina ha avuto delle conseguenze importanti, con l’addio della guardia nativa di Portland. Contratto risolto quello tra James e l’Olimpia per via di un rapporto che già da qualche tempo non funzionava. Si chiude dopo appena una stagione dunque il connubio tra il top scorer dell’ultima Eurolega e la compagine ...