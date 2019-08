Sicilia | intesa Anas-Cmc per prosecuzione lavori

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – Accordo raggiunto, ieri sera, per risolvere il contenzioso tra(Gruppo FS Italiane) e il contraente generale Empedocle-Cmc. A renderlo noto è una nota della Società per autostrade che sottolinea il “forte impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti”. L’accordo, che sarà perfezionato nei prossimi giorni, consentirà la stabiledeisia sui cantieri del secondo lotto della statale 640 ‘Strada degli Scrittori’, facente parte dell’itinerario Agrigento-Caltanissetta- Autostrada A19 che del cantiere per l’adeguamento del tratto Bolognetta-Bivio Manganaro sulla Palermo-Agrigento. L'articolo-Cmc perCalcioWeb.

