Padova | incidente all’alba tra un’auto e una moto sulla Romea | due morti

Incidente Padova - moto tampona auto : Franco muore sul colpo a 53 anni - grave la moglie : Incidente mortale e Rubano, in provincia di Padova dove sabato notte una moto ha tamponato un'auto, piombandole addosso. Morto sul colpo il centauro alla guida della due ruote, Franco Benato, mentre è in pericolo di vita la moglie, che viaggiava con lui. Sotto choc la 29enne conducente della macchina: indagini in corso.Continua a leggere