Nave Gregoretti | fermati due presunti scafisti

Nave Gregoretti - il procuratore Scavone : 'Scabbia e tbc tra i migranti' : Da alcuni giorni sta facendo discutere la vicenda relativa alla Nave della Guardia costiera italiana 'Gregoretti'. Stando ad un articolo del Giornale, il procuratore di Siracusa Fabio Scavone ha riferito che alcuni migranti ospiti dell'imbarcazione hanno delle patologie. Entrando nei dettagli, l'ispezione dei Nas e dei medici ha appurato che vi sono 25 casi di scabbia, alcuni di cellulite infettiva e uno di tubercolosi. L'annuncio del segretario ...

Migranti : iniziate operazioni sbarco da Nave Gregoretti : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Sono iniziate pochi minuti fa le operazioni di sbarco dei 115 Migranti dalla nave Gregoretti della Guardia costiera ormeggiata al porto di Augusta (Siracusa). Stamattina è stato fatto scendere uno dei Migranti a bordo per problemi sanitari. Così sono rimasti a bordo in 115. Ci vorranno alcune ore per fare scendere tutte le persone, dopo le operazioni di identificazione. Sul posto anche una ambulanza. ...

Matteo Salvini darà l’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della Nave Gregoretti : Lo ha detto in video pubblicato questa mattina su Facebook, spiegando che i migranti andranno in cinque paesi e in alcune «strutture dei vescovi italiani»

Nave Gregoretti - parte sbarco migranti : 14.10 E' arrivato il via libera dal Viminale per lo sbarco dei migranti che sono dal 25 luglio scorso sul pattugliatore Gregoretti, ormeggiato al pontile Nato della Marina militare nella rada di Augusta, nel Siracusano. Già avviate le operazioni di sbarco dei migranti, che saranno trasferiti all'hotspot di Pozzallo. Già in ospedale una persona, malata di tubercolosi.

Migranti : Nave Gregoretti - forse oggi sbarco persone affette da scabbia : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Potrebbe avvenire già entro oggi lo sbarco delle persone ammalate, tra cui 25 affette da scabbia, a bordo della nave Gregoretti della Guardia costiera ormeggiata al porto di Augusta. E' quanto trapela dalla Procura siracusana che coordina l'inchiesta.

Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà l’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della Nave Gregoretti : In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà «l’autorizzazione allo sbarco» in Italia dei migranti a bordo della nave Gregoretti, e che i 116 migranti attualmente a bordo

Nave Gregoretti - un solo bagno per 116 migranti : Giovanna Pavesi Il procuratore di Siracusa ha scelto di aprire un fascicolo sulle condizioni igienico-sanitarie a bordo. Sull'imbarcazione inviati tre infettivologi, esperti e i Nas. Potrebbero esserci casi di scabbia Spazi ritenuti non consoni e un solo bagno per 116 persone, che dormono in coperta e sono ammassati in aree ristrette della Nave. Fabio Scavone, il procuratore di Siracusa (ex ufficiale di Marina), ieri, ha aperto ...

Nave Gregoretti - porti chiusi solo per la Guardia costiera : in Salento sbarcano 80 migranti : I porti italiani sono chiusi solo per la Nave Gregoretti della Guardia costiera: mentre i 116 migranti che si trovano sull'imbarcazione al porto di Augusta non possono sbarcare, infatti, 80 persone sono arrivate nella notte in Salento. Sulle coste del leccese si sono registrati due diversi sbarchi.Continua a leggere

La procura di Siracusa apre un fascicolo sulla Nave Gregoretti : al vaglio la situazione sanitaria : Mauro Indelicato La nave Gregoretti si trova ancorata ad Augusta da domenica, la procura di Siracusa vuole accertare le condizioni igienico sanitarie a bordo A 48 ore dal suo approdo nel molo militare del porto di Augusta, la nave Gregoretti inizia ad infiammare il dibattito politico e sembra ricordare quanto accaduto, nell’agosto del 2018, con la nave “Diciotti” ormeggiata per diverse settimane presso il porto di Catania. Come si ...

Nave Gregoretti - procura apre fascicolo : 16.46 La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della Gregoretti, la Nave della Guardia Costiera con a bordo 115 migranti che resta ormeggiata al pontile Nato del porto di Augusta. Il comandante della Nave, secondo quanto si apprende, è in procura per essere sentito dagli inquirenti. Ieri dal pattugliatore sono stati fatti sbarcare sedici minori su disposizione del Viminale. Il procuratore di Siracusa Scavone ha aperto ...

Nave Gregoretti - la procura apre un’inchiesta : Salvini rischia un nuovo caso Diciotti : Il caso della Nave Gregoretti rischia di esplodere nelle mani del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della Nave della Guardia costiera che si trova ormeggiata al porto di Augusta con a bordo 115 migranti che non possono sbarcare in attesa dell'autorizzazione del leader della Lega.Continua a leggere

Migranti - la Procura di Siracusa apre fascicolo sulla vicenda della Nave Gregoretti della Guardia Costiera. Comandante sentito dai pm : La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera, ferma nel porto di Augusta senza la possibilità di far scendere i 115 Migranti ancora a bordo, come da disposizione del Viminale. Da quanto si apprende, il Comandante della nave si trova in Procura per essere ascoltato dagli inquirenti, anche se non è ancora chiaro quali siano le piste seguite dai magistrati, dopo che l’imbarcazione ha ...