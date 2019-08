Intossicati dopo il pranzo in agriturismo | febbre e dissenteria per 20 persone

Intossicati dopo la cena al villaggio vacanze : turisti in ospedale : Giorgia Baroncini dopo aver mangiato nel villaggio turistico, alcuni ospiti hanno iniziato a sentirsi male. Tre turisti sono stati ricoverati in ospedale. Tra gli ospiti soccorsi anche un bimba di 10 anni Dieci persone sono rimaste intossicate dopo la cena in un villaggio vacanze. È successo in una struttura di Torre dell'Orso, marina di Melendugno in provincia di Lecce. La vacanza si è così trasformata in una brutta disavventura ...