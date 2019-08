Farina di carrube | proprietà e utilizzo

Fonte : ideegreen

(Di giovedì 1 agosto 2019) Se qualcuno è allergico al cioccolato oppure soffre della sindrome del colon irritabile, molo probabilmente si è già sentito consigliare ladi. Non è uno scherzo. La polvere ricavata da questo frutto, che cresce su una pianta mediterranea, che vive in Sicilia, Sardegna e Toscana, è un ottimo sostituto della polvere di cacao. Allo stesso tempo non ha caffeina, è poco calorica e non irrita. Vale quindi la pena di conoscere meglio la sostanza di cui stiamo parlando (altro…)diIdee Green.

macro_cultura : Una torta pronta in pochi minuti! Preparato per torta 100% vegetale a base di semola integrale Senatore Cappelli, i… - macro_cultura : Una torta pronta in pochi minuti! Preparato per torta 100% vegetale a base di semola integrale Senatore Cappelli, i… - macro_cultura : Una torta pronta in pochi minuti! Preparato per torta 100% vegetale a base di semola integrale Senatore Cappelli, i… -