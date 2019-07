Zion Williams testimonial di NBA2K | sarà il rookie con l’overall più alto dal 2011

NBA – Zion Williamson è il nuovo volto del brand Jordan : “voglio avere lo stesso impatto di Michael nella lega” : Zion Williamson ha firmato con il brand Jordan: il rookie scelto con la first pick al Draft NBA si è accordato con il famoso brand si sportswear Zion Williamson è già una star nonostante non abbia giocato nemmeno un minuto nella lega. Il giovane scelto con la first pick dai Pelicans è considerato, potenzialmente, il nuovo LeBron James e i marchi di sportswear fanno a gara per averlo. Lui ha scelto di firmare con Jordan. Questo il ...

Mondiali Basket 2019 – Zion Williamson snobba il Team USA : la first pick del Draft rifiuta un’eventuale convocaZione : Zion Williamson si auto-esclude dal Team USA: la prima scelta al Draft 2019 non accetterà un’eventuale convocaZione per i Mondiali di Basket 2019 Il Team USA continua a perdere pezzi in vista dei Mondiali di Basket 2019. Coach Popovich dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti fra i giocatori che ‘aveva in mente’ di convocare, come James Harden ed Anthony Davis ad esempio, ma anche fra quelli che sarebbero dovuti ...

Simona Halep firma l’impresa - è la nuova regina di Wimbledon : Serena Williams ancora sconfitta - il 24° Slam è una malediZione : Simona Halep ribalta il pronostico della vigilia e vince la finale di Wimbledon: la tennista romena si impone su Serena Williams con il punteggio di 2-6 / 2-6. Serena manca ancora l’appuntamento con il record di Slam di Margaret Court Il bello del tennis è che spesso i pronostici della vigilia possono essere ribaltati. Quando si entra in campo, specialmente sul centrale di un torneo prestigioso come Wimbledon, non importa quello che sia ...

Robbie Williams choc : 'Ho pensato al suicidio'/ RivelaZione 'Tutta colpa della droga' : Robbie Williams senza filtri nel corso di un'intervista: il cantante ha raccontato di aver pensato al suicidio a causa l'uso massiccio di stupefacenti.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty a rischio eliminaZione - tra poco Nadal e Serena Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

NBA – Summer League già finita per Zion Williamson - arriva l’annuncio del GM dei Pelicans David Griffin : A causa di un infortunio patito nel match contro i Knicks, il giocatore dei Pelicans salterà per precauZione il resto della Summer League Niente da fare per Zion Williamson, la Summer League per la prima scelta assoluta all’ultimo draft NBA è già conclusa. Il giocatore dei Pelicans ha riportato un leggero infortunio nel corso dell’ultimo match con i New York Knicks, spingendo dunque la franchigia di New Orleans a fermarlo ...

Terremoto di magnitudo 7.1 in California - sospesa la Summer League : trema tutto e non è colpa di Zion Williamson [VIDEO] : Nella notte italiana, un Terremoto di 7.1 ha scosso la California, costringendo a sospendere la gara di Summer League fra Pelicans e Knicks nella notte dell’esordio di Zion Williamson L’esordio di Zion Williamson in Summer League ha fatto letteralmente tremare la terra! Fra California e Nevada è stato registrato un Terremoto di magnitudo 7.1 nella notte, dopo che nelle 24 ore precedenti ne era avvenuto un altro di magnitudo 6.4. ...

Mercato NBA – RJ Barrett non si nasconde : “voglio portare Zion Williamson ai New York Knicks” : RJ Barrett, nuova stella dei New York Knicks, deciso a giocare in un futuro prossimo insieme a Zion Williamson, suo grande amico e compagno ai Duke Blue Devils “Spero che un giorno giocheremo nella stessa squadra. Zion è mio fratello, e cercherò di portarlo con me”, firmato RJ Barrett. Il rookie draftato dai New York Knicks non ha fatto mistero delle sue intenZioni di riformare la coppia che ha incantato i fan dei Duke Blue Devils al ...

Wimbledon – Le emoZioni sul Centrale ed il selfie con Serena Williams - il racconto di Giulia Gatto Monticone : “dal panico non trovavo il mio telefono e…” : emozioni indimenticabili per Giulia Gatto Monticone: il racconto dell’azzurra dopo l’esordio con Serena Williams a Wimbledon Un esordio difficile, ieri a Wimbledon per Giulia Gatto Monticone: la tennista azzurra ha disputato il suo primo turno contro una tostissima Serena Williams. Nonostante l’eliminazione, Giulia può però uscire a testa alta dal campo, tra gli applausi del pubblico di Londra e quello da casa, e i ...

NBA – Pelicans - effetto Zion Williamson : i biglietti della Summer League costano più di quelli della passata regular season : Si fa sentire ‘l’effetto Zion Williamson’ in casa Pelicans: il costo dei biglietti per la Summer League è il 193% superiore a quello dei biglietti della precedente regular season A New Orleans non si parla d’altro che di Zion Williamson. La first pick del Draft 2019-2020, chiamato dai Pelicans, ha il talento e il fisico per diventare il prossimo dominatore dell’NBA: il sogno di tutti i tifosi della franchigia ...

Mercato NBA – Nicolò Melli sbarca negli USA : giocherà ai Pelicans con Zion Williamson : Melli vola in NBA: raggiunto l’accordo con i Pelicans per il cestista azzurro Splendido traguardo per Nicolò Melli: il cestista azzurro, dopo due anni in Turchia col Fenerbahce vola negli Stati Uniti d’America per calcare il prestigioso parquet dell’NBA. Melli raggiunge dunque Belinelli e Gallinari e, a 28 anni, giocherà nel campionato più prestigioso della palla a spicchi. Melli ha raggiunto l’accordo con i New ...

NBA – Enes Kanter - che frecciatina : “Zion Williamson è un Julius Randle che salta!” - la risposta è tagliente : Enes Kanter dà il suo parere su Zion Williamson definendolo una versione “che salta” di Julius Randle: l’ex Pelicans gli risponde a tono Il nome di Zion Williamson è sulla bocca di tutti. Il giovane prodotto di Duke, scelto con la pick numero 1 al Draft NBA, è considerato un prospetto dal talento straordinario che, unito ad un fisico da corazziere, rischia di farlo diventare un futuro dominatore della lega. Gli elogi si sprecano, ma ...

Nba Draft 2019/ Quello che non sapete su Zion Williamson - prima scelta e predestinato : Nba Draft 2019, la diretta: Williamson, Morant e Barrett le prime tre scelte rispettivamente dei Pels, dei Grizzlies e di New York

Draft NBA 2019 – Pelicans - il capolavoro del gm David Griffin : Zion Williamson - 4 scelte e lo spazio per un free agent top : Dopo la cessione di Anthony Davis i Pelicans sono ripartiti alla grande grazie al capolavoro di David Griffin: Zion Williamson, tanti giovani prospetti, 4 scelte al Draft e lo spazio salariale per un free agent top In generale i Draft si valutano con qualche anno di distanza, il tempo per verificare se le promesse, i margini di miglioramento e magari qualche ‘hidden gem’ hanno confermato o ribaltato i giudizi in merito alle ...