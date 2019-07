Senato | Casellati | Capigruppo unanime | informerò Consulta su seggio M5S

Senato - protesta in Aula per assegnazione seggio vacante : Pd occupa banchi del Governo e agita Costituzione. Casellati sospende la seduta : Il Pd occupa i banchi del Governo e la presidente Casellati sospende l’Aula. La protesta arriva dopo la richiesta alla presidenza del Senato di sospendere l’esame della relazione della Giunta per le elezioni sul caso del seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al M5s ma per il quale non ci sono candidati nella Regione. La proposta della Giunta è quella di recuperare un seggio in Umbria, proposta che il Pd ritiene ...

**Senato : Casellati convoca Conferenza capigruppo** : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Nulla di fatto ancora al Senato sulla questione del seggio vacante del Movimento 5 stelle. Il presidente, Elisabetta Casellati, ha infatti rinviato ulteriormente la seduta, convocando la Conferenza dei capigruppo. Si attende sempre la risposta di Casellati alla richiesta avanzata dal Pd di trasmettere alla Corte costituzionale un’informativa sull’iter seguito per assegnare ai Cinquestelle il ...

**Senato : Casellati aggiorna seduta alle 16.30** : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha disposto un’ulteriore sospensione della seduta fino alle 16.30. All’ordine del giorno l’esame della decisione della Giunta delle Elezioni di assegnare in un’altra circoscrizione il seggio ottenuto dal Movimento 5 stelle in Sicilia ma non attribuito per mancanza di candidati. Scelta contestata dal Pd, che in un incontro con Casellati ...

Senato : seduta riprenderà alle 15 - delegazione Pd ricevuta da Casellati : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Dopo la protesta che ha portato all’occupazione dell’Aula da parte dei Senatori del Pd con la conseguente sospensione della seduta, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha ricevuto una delegazione composta dal capogruppo Andrea Marcucci e dai vice Franco Mirabelli e Dario Stefano. Al termine dell’incontro Casellati ha aggiornato la seduta alla ripresa pomeridiana delle 15. ...

Senato : Casellati - ‘bene sblocco concorsi’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Sono molto soddisfatta per la decisione oggi assunta in Consiglio di Presidenza di sbloccare il turnover e di riattivare i concorsi. Era un impegno che avevo assunto fin dallo scorso anno per colmare i vuoti di organico e garantire l’efficienza della macchina istituzionale”. Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati. “I bandi -spiega- riguardano concorsi per 135 ...

"Salvini deve dimettersi". I Senatori Pd a Casellati : "Convochi in aula il ministro" : “Palazzo Chigi smentisce Salvini su Savoini. A questo punto non basta riferire in Parlamento. Chi dice falsità per coprire truffe e truffatori non può fare il ministro del’Interno di un grande paese democratico”. Lo scrive su Twitter il presidente del Pd Paolo Gentiloni, invocando le dimissioni di Matteo Salvini.’Ormai è evidente che il ministro Salvini non ha raccontato la verità sui suoi ...

Per la Presidente del Senato Casellati l’inchiesta sui fondi alla Lega è “pettegolezzo giornalistico” : "Il Senato non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici": così la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, frena le richieste di chiarimento dei parlamentari del Partito democratico sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla campagna elettorale della Lega.

Rubli alla Lega - la Casellati zittisce il Pd al Senato : "Pettegolezzo inammissibile" - si scatena il caos : Scontro in Senato tra il Pd e la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. I Senatori dem hanno presentato tre interrogazioni chiedendo che il ministro Matteo Salvini si presentasse a Palazzo Madama per chiarire le accuse circa il tentativo di far arrivare alla Lega finanziamenti russi, il caso

Casellati impedisce il dibattito in Senato<br> su presunti fondi russi alla Lega : Questa mattina in Senato c'è stata una accesa discussione tra i senatori del PD e la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il motivo del contendere sono le interrogazioni sui presunti fondi illeciti da parte dei russi alla Lega di Matteo Salvini.Il senatore Alan Ferrari, prima delle dichiarazioni di voto sulla riforma del numero dei parlamentari in programma oggi, ha chiesto un "definitivo ed essenziale chiarimento" a tutela del ...

C'è stato un duro scontro in Senato tra Parrini (Pd) e la presidente Casellati : duro scontro in Aula al Senato, in apertura di seduta, tra il Pd e Elisabetta Casellati. Accade quando prende la parola, sull'ordine dei lavori, il Senatore Dem Alan Ferrari, prima delle dichiarazioni di voto sulle riforme, per toccare la vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega, chiedendo al presidente del Senato un "definitivo ed essenziale chiarimento a tutela di questa Camera". "Tre interrogazioni - incalza l'esponente dem - dei ...

Csm - il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione : Giuseppe Longo parla degli incontri con la presidente di Palazzo Madama «per una promozione». E spunta il ruolo chiave del suo consigliere. Nei verbali anche il nome di Legnini, ex numero 2 del Csm: «L'ho visto nel suo ufficio» Magistratura dipendente, al servizio dei politici" Csm, tutte le trame di Palamara, Lotti & Co.: «Se mi intercettano, diranno che sono la P5» " Esclusivo: Lotti, l’Eni e il dossier segreto " La vendetta della ...

Senato e Cultura - Franco Zeffirelli premiato per la carriera dalla presidente Casellati - : (Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2019 Senato e Cultura, la Casellati premia per la carriera il maestro Zeffirelli in Senato La presidente del Senato, Elisabetta Casellati consegna il riconoscimento alla carriera a Franco Zeffirelli nell'aula di Palazzo Madama nel corso del terzo appuntamento di Senato e Cultura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Persone: ...

