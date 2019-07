Scopriamo nuove creature di Monster Hunter World Iceborne grazie ad alcune immagini

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019)ci da un assaggio di cosa ci aspetta non appena calcheremo le lande del nuovo DLC di gioco.Come possiamo vedere, sono sempre più numerose le informazioni divulgate sull'espansione in arrivo e leche saremo chiamati a cacciare. Riportiamo infatti di seguitodi gioco, condivise dagli sviluppatori via Twitter,alle quali possiamo scoprire tre nuovi mostri che dovremo affrontare, ricavandone naturalmente relative armature ed equipaggiamento. In particolare, abbiamo davanti ai nostri occhi, nelle, il Viper Tobi-Kadachi, il Nightshade Paolumu e il Coral Pukei-Pukei. Sono nello specifico versioni alternative digià incontrate dal giocatore nella gioco originale, e riproposte in modo diversi all'interno di.Leggi altro...

