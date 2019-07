Ragazza uccisa e chiusa in una valigia | arrestato il sospetto killer

Una Ragazza in bici è stata travolta e uccisa da un camion : Una ragazza di 26 anni è morta a Rivarolo, nel Torinese, dopo essere stata travolta, mentre andava in bici, da un camion cisterna. Da quanto si apprende, l'incidente è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza e le immagini sono al vaglio degli inquirenti della procura di Ivrea che hanno indagato il camionista per omicidio stradale. Dopo l'impatto, l'uomo si è subito reso conto della tragedia, ma quando ...

Pakistan. Ragazza trans 19enne uccisa dal padre : non sopportava la ‘vergogna’ : Tormentata dai familiari che non riuscivano ad accettare la sua condizioni, Maya era andata a vivere a casa di alcuni amici a Peshawar per cominciare una nuova vita. Sabato il padre è andata a riprendersela e l'ha costretta a tornare a Nowshera. Lo stesso giorno il suo corpo, crivellata di colpi, è stato rinvenuti sulla riva di un fiume nella sua città. Questa la terribile storia di Maya.Continua a leggere