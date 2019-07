Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma – “taglio di fondi per laC. Basta bufale. Sul prolungamento dellaC la linea e’ sempre la stessa: andare avanti con il progetto fino a piazza Venezia e oltre. Ribadisco l’elenco dei fondi statali: nella legge di Bilancio 2018 sono previsti 145 milioni per ledi Roma. Nello specifico 45 milioni dedicati allaC,per la project review della tratta T2 parliamo di 10 milioni di euro di finanziamenti statali”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Linda. “L’iter e’ questo: entro l’autunno firmeremo la convenzione con il Mit che ci permettera’ di inserirli nel nostro bilancio. Per questo motivo nell’assestamento di bilancio di Roma Capitale non figurano circa 5,9 milioni di euro per la project review. Non sono risorse perse, ne’ ...

romadailynews : Meleo: nessun cambio Metro C, solo variazione metodo #finanziamento: #Roma – “Nessun taglio… -