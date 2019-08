L’accecante bellezza della Scala dei Turchi verso l’Unesco | da oggi nuove regole

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ladeiè sicuramente uno dei luoghi più belli e suggestivi non soloSicilia ma dell’Italia intera. Con la sua roccia bianca e un mare cristallino è un’attrazione per migliaia di turisti. Su quella che è una delle spiagge più belle del mondo ora arrivanoferree contro gli incivili. Ladei, la caratteristica scogliera di marna bianca che si affaccia sul mare tra Realmonte e Porto Empedocle, è stata da sempre in mano a turisti indisciplinati. In passato c’è stato addirittura chi, con scalpellini o dei coltelli, asportavano la marna per spargersela sul corpo oppure portarsi via pezziscogliera. E non mancava nemmeno chi, pensando di essere in spiaggia, piantava gli ombrelloni con bella vista sul Mediterraneo. Da, però, tutto questo sarà vietato. Non si potranno più usare ombrelloni sulla scogliera di marna ...

