Trapani | minaccia carabinieri col coltello | arrestato tunisino

(Di martedì 30 luglio 2019) Claudio Carollo Già raggiunto da tre ordini di espulsione, è statonelle campagne del Trapanese dopo aver puntato unal petto di un carabiniere durante un controllo La vita di un altro carabiniere messa in pericolo da un. Nel trapanese undi 50 anni ha puntato una lama al petto di un militare durante un controllo. L'uomo è stato fermato mentre camminava nei pressi della stazione ferroviaria di Alcamo dai militari in servizio nelle campagne della zona. Secondo quanto riportato da Repubblica, alla richiesta dei documenti lo straniero da subito ha cominciato a esitare e ed è sembrato molto nervoso. Dalle verifiche è risultato si chiamasse Chokri Euchi, un irregolare con precedenti per reati di droga, già raggiunto da tre procedimenti di espulsione dal territorio italiano. Accertata la sua identità igli hanno chiesto di seguirli ...

