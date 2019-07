Scomparso nella notte Siddharta | “re” del caffè indiano | “Tartassato dal fisco”

Fonte : fanpage

(Di martedì 30 luglio 2019) Una massiccia operazione di ricerca con centinaia di uomini, tra agenti di polizia e volontari, è in corso in India per ritrovare V. G. Siddartha, imprenditoreproprietario della catena di negozi Coffee Day diffusa in tutto il Paese. Appena pochi giorni prima si era lamentato dell'atteggiamento persecutorio del Fisco che aveva mandato in crisi la società.

