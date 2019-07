Fonte : blogo

(Di martedì 30 luglio 2019)(ma non solo) si fermeranno i set dei film e delletv. Ad annunciare loin una nota sono Slc-Cgil e Fistel-Cisl, che spiegano che la mobilitazione andrà avanti anche il 7 e l'8 agosto prossimi. I sindacati motivano così l'iniziativa.Troppe le distanze nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro in merito ai minimi sindacali richiesti dal sindacato ed ai livelli inquadramentali richiesti per alcune figure, considerati essenziali dai lavoratori stessi.siset ditv pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2019 17:25.

tvblogit : Sciopero troupe, domani si fermano set di serie tv - sicilianews24 : Si fermano i set di film e serie TV per lo sciopero delle troupe - - SerieTvserie : Sciopero troupe, domani si fermano set di serie tv -