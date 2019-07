Quote scudetto – Napoli ed Inter lontanissime dalla Juventus | tutti i numeri

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 30 luglio 2019) Manca meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A, le rose delle società sono in divenire. Nonostante ciò l’ANSA ha pubblicato quella che è la foto sulledella Snai.– Juve strafavorita, ila 5.prima giornata alla fine del campionato il salto è breve sulla lavagna delle: sul tabellonegli analisti Snai votano espressamente Juve, strafavorita anche dopo il cambio della guardia tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri: i bianconeri sono a 1,45, nettamente avanti rispetto alla concorrenza. Che ancora una volta, in prima battuta è rappresentata dal: la squadra di Ancelotti viaggia a 5,00. Fiducia anche nel nuovo corso dell’dell’era Conte: i nerazzurri viaggiano a 6,00, dopo di loro praticamente il vuoto, con il Milan quarto favorito ma già a 25 volte la ...

